München - Die NFL geht im Kampf gegen den strukturellen Rassismus in den Vereinigten Staaten weiter als wichtiger Vermittler voran. Das heikle Thema wird deshalb an allen Ecken und Enden mit Vorsicht behandelt. Das bekam auch Packers-Receiver Devin Funchess zu spüren.

Funchess erntet für Aussagen umgehend Kritik

Das war passiert: Auf einer gewöhnlichen Pressekonferenz nach einer Trainingseinheit der Green Bay Packers sprach Wide Receiver Devin Funchess zu den anwesenden Reportern. Aufgrund des Corona-Protokolls der NFL müssen diese immer noch Masken tragen.

"Ich kann wieder zu Leuten sprechen. Ich mag, wenn ich das Lachen sehen kann. Ich kann es an den Augen erkennen, wenn ihr lacht", so der 27-Jährige. In diesem Zusammenhang verwendete er wohl den rassistisch behafteten Begriff "Chinky". Dieser steht in englischsprachigen Ländern umgangssprachlich für ein chinesisches Restaurant, wird im Zusammenhang mit Personen jedoch als abwertende Bemerkung verwendet.

Das Echo in den sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten und ein Großteil der Fans forderten eine Entschuldigung von Funchess.

Entschuldigung von Funchess und Packers

"Ich will mich für die abwertende Anmerkung entschuldigen", erklärte Funchess wenig später per "Twitter": "Das war nicht ok. Ich bin mit der asiatischen Community sowohl privat als auch geschäftlich tief verbunden. (...) Ich will davon lernen und als Person weiter wachsen, mir tut es für immer Leid", sagte er abschließend.

Auch die Packers äußerten sich zu dem Vorfall: "Wir haben das Thema mit ihm besprochen, er weiß, dass es unentschuldbar ist", sagte General Manager Brian Gutekunst in einem Statement: "Wir verurteilen die Aussagen aufs Schärfste. Ich glaube ihm, dass seine Entschuldigung ernst gemeint ist. Es war ein Fehler und wird sicher nicht mehr vorkommen", hieß es weiter.

Demnach dürfe Funchess trotz seines Aussetzers sein Engagement in Green Bay fortsetzen und wird "vorerst" nicht entlassen. Der ehemalige Panthers-Spieler kämpft bei den Packers um einen der freien Receiver-Plätze hinter Superstar Davante Adams. Die Aussagen dürften seine Chancen auf einen Platz im 53-Mann-Kader nicht gestärkt haben.

