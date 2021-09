München/Charlotte - Es ist nicht verwunderlich und schon gar nichts Neues, wenn ein Head Coach vor einem NFL-Spiel den Gegner lobt. Auch gerne mal etwas überschwänglich.

Doch das Lob, das Matt Rhule, Head Coach der Carolina Panthers, an Dak Prescott von den Dallas Cowboys im Vorfeld der Partie (LIVE ab 18 Uhr bei ProSiebenMAXX und im Stream auf ran.de) verteilte, hinterließ nicht wenige mit hochgezogenen Augenbrauen.

Prescott "wie Manning und Brees"

Dem Portal "The Athletic" sagte Rhule: "Wenn man über die Cowboys-Offense redet, dann muss man bei Dak Prescott anfangen. Er ist unfassbar gut. Er callt die Spielzüge an der Line of Scrimmage und er bringt den Ball schnell an den Mann. Es ist, als würde man sich Peyton Manning oder Drew Brees ansehen. Was er macht, ist unglaublich", so der Sophomore Head Coach.

"Er ist der zweitschnellste der Liga wenn es darauf ankommt, den Ball aus den Händen zu bekommen. Das zeigt, dass er genau weiß, wo der Ball gegen welche Defense hin muss", schwärmt Matt Rhule, der erstmals gegen Prescott coachen wird.

In bisher drei Spielen kann Prescott auf starke Zahlen blicken: 86 von 111 Pässen (77 Prozent) brachte er an, dabei erzielte er neben 878 Yards Raumgewinn auch sechs Touchdowns bei zwei Interceptions.

