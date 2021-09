Köln (SID) - Der deutsche Fullback Jakob Johnson hat in der NFL mit den New England Patriots den ersten Saisonsieg eingefahren. Der 26-Jährige gewann mit seinem Team am zweiten Spieltag der US-Football-Profiliga mit 25:6 (13:3) ungefährdet bei den New York Jets. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion führte bereits nach dem ersten Viertel mit 10:0 und ließ auch dank starker Defense (vier Interceptions) nichts mehr anbrennen.

Der deutsche Rookie-Receiver Amon-Ra St. Brown spielt mit seinem Detroit Lions erst in der Nacht zu Dienstag bei den Green Bay Packers um MVP-Quarterback Aaron Rodgers.