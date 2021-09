München - Das Warten der Dolphins-Fans geht weiter.

Nachdem Neuzugang Will Fuller in Woche 1 noch wegen einer Sperre gefehlt hatte, hoffte man in Florida auf sein Debüt am Wochenende gegen die Buffalo Bills.

Wie die Dolphins aber nun bekanntgaben, fehlte Fuller bereits im Training und wird auch am Sonntag nicht auf dem Feld stehen.

Grund: "Persönliche Angelegenheiten"

Immerhin können die Fans aufatmen. Laut "ProFootballTalk" hat Fullers Abwesenheit keine gesundheitlichen Gründe, sodass er bald wieder einsatzbereit sein dürfte. Wann Fuller zum Team zurückkehren wird, ließ Dolphins-Coach Brian Flores allerdings offen und verwieß auf die Privatsphäre des Spielers.

Was genau die "persönlichen Angelegenheiten" sind, ist bisher nicht bekannt. Der Wide Receiver selbst äußerte sich nicht zu seinem Fehlen.

Gute Nachrichten gibt es dafür beim Injury Report der Dolphins. Tight End Adam Shaheen, Linebacker Andrew van Ginkel und Receiver Preston Williams konnten nach überstandener Verletzung wieder voll mittrainieren. Ob sie am Wochenende auch wieder auf dem Feld stehen, ist noch nicht bestätigt.

