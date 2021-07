München - Mittlerweile dürfte beinahe jeder, der in der NFL-Community etwas auf sich hält, seinen Senf zur Causa Aaron Rodgers dazugegeben haben.

Nun hat sich auch Ex-Bronco und Quarterback-Legende Peyton Manning geäußert. Er glaubt, anders als Linebacker Von Miller, nicht an ein Engagement von Rodgers bei den Denver Broncos.

Manning: "Ich hoffe, er bleibt in Green Bay"

Im Rahmen der MLB All-Star-Woche in Denver sagte Manning, dass er sich nicht vorstellen könne, dass jemand wie Aaron Rodgers in der kommenden Saison nicht auf dem Platz steht: "Ich hoffe, dass er irgendwo spielt. Die Möglichkeit, dass Aaron Rodgers in diesem Jahr nicht spielen könnte, kann ich einfach nicht begreifen", so der 45-Jährige.

Peyton Manning can't see Aaron Rodgers not playing this year ⤵ pic.twitter.com/LjmJyTfA32 — ESPN (@espn) July 13, 2021

Rodgers sei einfach zu gut, um nicht auf dem Rasen zu stehen. Alleine schon für die Fans wäre es wichtig, dass ein so aufsehenregender Spieler auch spielt, führte Manning weiter aus.

Dass Rodgers in Denver unterkommt, bezweifelt er allerdings: "Ich persönlich hoffe, er bleibt in Green Bay. Da sehe ich ihn. Ich hoffe, dass sie das alles in den Griff bekommen und Wiedergutmachung betreiben."

Manning glaubt an Lock und Bridgewater

"Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er nicht nach Denver kommt", erklärt Manning gegenüber "MLB Network" und setzt für die kommende Saison auf die beiden Quarterbacks, die bereits bei den Broncos unter Vertrag stehen.

"Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Denver mit Drew Lock und Teddy Bridgewater als Quarterbacks in die Saison geht. Zu diesem Zeitpunkt muss du einfach wissen, was dein Plan ist", meint er: "Du kannst nicht einfach drei Wochen vor der Saison einen neuen Quarterback holen!"

Rodgers selber sagte über seine Zukunft, er wolle er in ein paar Wochen entscheiden.Viel Zeit bleibt da allerdings nicht mehr. Kickoff zur NFL-Preseason ist am 6. August.

