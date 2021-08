München/Philadelphia - "Wir haben keine Eile", das sagte Nick Sirianni, Head Coach der Philadelphia Eagles, am Donnerstag am Rande des Training Camps auf die Frage, wieso noch kein Starting Quarterback benannt wurde.

Im Moment konkurriert der erfahrene Joe Flacco offen mit Jalen Hurts, dem Sophomore-Quarterback, der Carson Wentz in der vergangenen Saison verdrängt hatte. "Wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, uns festzulegen", so Sirianni.

Deshaun Watson? Sirianni weicht aus

Angesprochen auf Deshaun Watson äußerte sich der Rookie Head Coach diplomatisch: "Ich werde hier keine Gerüchte kommentieren", sagte er.

"Alles was ich euch sagen kann ist, dass wir jede Entscheidung hier als Gruppe treffen. Das Trainerteam und ich haben die Aufgabe, jeden Sonntag die besten 53 Männer auf das Football-Feld zu schicken."

Am Donnerstag hatte der US-Sender "CBS" berichtet, dass sich die Gespräche zwischen Verantwortlichen der Philadelphia Eagles und Deshaun Watson intensivieren. Neben den Eagles sind laut Gerüchten auch die Carolina Panthers interessiert.

