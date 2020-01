München - Die 17 Spieltage in der NFL sind rum, die Playoff-Partien der Wild Card Runde stehen fest - und damit auch die TV-Übertragung bei von ran Football auf ProSieben und ProSieben MAXX.

Eröffnet wird die K.o.-Runde um die Vince Lombardi Trophy am Samstag, den 4. Januar ab 22:00 Uhr auf ProSieben MAXX. ProSieben steigt dann ab 0:15 Uhr in die ran Football Übertragung ein.

Die Termine im Überblick

Wild Card Playoffs

Sa., 4.1., ab 22:00 Uhr: Buffalo Bills at Houston Texans (Kickoff 22:35 Uhr) live auf ProSieben MAXX und ran.de

So., 5.1., ab 0:15 Uhr: Tennessee Titans at New England Patriots (Kickoff 2:15 Uhr) live auf ProSieben und ran.de

So., 5.1., ab 18:00 Uhr: Minnesota Vikings at New Orleans Saints (Kickoff 19:05 Uhr) live auf ProSieben MAXX und ran.de

So., 5.1., ab 22:30 Uhr: Seattle Seahawks at Philadelphia Eagles (Kickoff 22:40 Uhr) live auf ProSieben und ran.de

Divisional Playoffs

Sa., 11.1., ab 22:20 Uhr: Minnesota Vikings at San Francisco 49ers (Kickoff 22:35 Uhr) live auf ProSieben und ran.de

So., 12.1., ab 1:50 Uhr: Tennessee Titans at Baltimore Ravens (Kickoff 2:15 Uhr) live auf ProSieben und ran.de

So., 12.1., ab 20:40 Uhr: Houston Texans at Kansas City Chiefs (Kickoff 21:05 Uhr) live auf ProSieben und ran.de

Mo., 13.1., ab 0:15 Uhr: Seattle Seahawks at Green Bay Packers (Kickoff 00:40 Uhr) live auf ProSieben und ran.de

Championship Games

So., 19.01., ab 20:45 Uhr: AFC Championship Game (Kickoff 21:05 Uhr) live auf ProSieben und ran.de

im Anschluss: NFC Championship Game (Kickoff 0:40 Uhr) live auf ProSieben und ran.de

Pro Bowl

So., 26.1., 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de

Super Bowl

Sa., 1.2., 21:10 Uhr Road to Super Bowl - live aus Miami auf ProSieben MAXX und ran.de

So., 2.2., 20:15 Uhr Countdown Show live auf ProSieben MAXX und ran.de

So., 2.2., 22:15 Uhr Super Bowl LIV live auf ProSieben und ran.de

