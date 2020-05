München - Neben dem Spielplan für die komplette Regular Season 2020 hat die NFL in der Nacht zum Freitag auch die Spiele der Preseason bekanntgegeben.

Eröffnet wird die vierwöchige Preseason am 6. August mit dem Duell der Dallas Cowboys gegen die Pittsburgh Steelers.

Tom Brady könnte sein erstes offizielles Spiel überhaupt für die Tampa Bay Buccaneers am 16. August um 19 Uhr gegen die Pittsburgh Steelers bestreiten.

Am 23. August kommt es unter anderem zum Stadtduell der Los Angeles Chargers gegen die Los Angeles Rams.

Am 30. August treffen mit den Kansas City Chiefs und den Dallas Cowboys zudem zwei hoch gehandelte Teams aufeinander, ehe die vierte und letzte Preseason-Woche unter anderem das Ostküstenduell zwischen den New York Giants und den New England Patriots am 5. September aufbietet.

Hier gibt es alle 59 Preseason-Spiele im Überblick

