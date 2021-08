München - Die Vorbereitung der NFL befindet sich in der heißen Phase, die Regular Season steht schon in den Startlöchern.

Rund einen Monat vor dem Saisonstart testen die Teams ihre Spieler in den Preseason-Partien - so auch in der Nacht von Freitag auf Samstag, als drei Aufeinandertreffen stattfanden.

Dallas Cowboys at Arizona Cardinals 16:19

In Abwesenheit der geschonten Starting-Quarterbacks Kyler Murray und Dak Prescott bekamen die Stellvertreter die Chance, sich für Einsätze zu empfehlen.

Auf Seiten der Dallas Cowboys kam Spielmacher Cooper Rush auf sieben Pässe für 89 Yards, Mannschaftskollege Ben DiNucci brachte sechs von 14 Versuchen an den Mann und fand im vierten Viertel Brandon Smith für einen Touchdown in der Endzone.

Bei den Cardinals startete Colt McCoy (6/7, 69 Yards), ehe Chris Streveler übernahm (12/24, 107 Yards). Allerdings hatten beide Probleme mit der Defense der Cowboys, vor allem Defensive End Dorance Armstrong überzeugte mit fünf Tackles, zwei Sacks sowie einem verteidigten Pass.

Kurz vor Schluss sorgte Cardinals-Kicker Matt Prater mit einem Field Goal aus 47 Yards für die Entscheidung zugunsten seines Teams und sicherte den knappen 19:16-Erfolg.

Buffalo Bills at Detroit Lions 16:15

Kein Josh Allen, dafür aber Jared Goff: Während der Bills-Quarterback keine Einssatzzeit erhielt, feierte der ehemalige Rams-Spielmacher sein Debüt für das Team aus “Motor City” und führte seine Mannschaft beim ersten Drive über das Feld. Zwei seiner sieben Pässe fing der deutsche Receiver Amon-Ra St. Brown für insgesamt zwölf Yards.

Amon-Ra St. Brown running CRISP routes💨



pic.twitter.com/5nT8Q0J7JH — PFF College (@PFF_College) August 13, 2021

Bei den Bills warf Quarterback Davis Webb für 90 Yards und brachte elf seiner 16 Pässe an den Mann. Für den spielentscheidenden Drive stand allerdings Jake Fromm, Fünftrundenpick von 2020, auf dem Feld. Der 23-Jährige navigierte seine Offense in Richtung Endzone, ehe Kicker Tyler Bass 19 Sekunden ein Field Goal aus 44 Yards zum Sieg verwandelte.

Tennessee Titans at Atlanta Falcons 23:3

Im dritten Spiel zeigten die Titans den Falcons die Grenzen auf, die Mannschaft von Head Coach Arthur Smith kam lediglich auf 139 Yards.

Allerdings schonte der Trainer auch seine Stars um Tight End Kyle Pitts und Quarterback Matt Ryan. Dessen Stellvertreter, AJ McCarron und Feleipe Franks, konnten sich nicht für höhere Aufgaben empfehlen, warfen zusammen für lediglich 52 Yards und kassierten darüber hinaus fünf Sacks. Letzterer hinterließ mit 76 erlaufenen Yards immerhin Eindruck als Ballträger.

Beim Team aus Nashville überzeugten die Quarterbacks Logan Woodside (10/15, 84 Yards) und Matt Barkley (5/8, 54 Yards), die jeweils einmal einen ihrer Receiver in der Endzone fanden. Auch Running Back Mekhi Sargent, mit 58 Rushing Yards bester Läufer der Titans, sammelte Pluspunkte für Einsätze in der Regular Season.

Kostenlos auf ran.de: NFL Network zeigt 23 Preseason-Spiele live

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.