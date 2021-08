München/Canton - Die lange Wartezeit hat ein Ende, seit Februar warten die Fans auf NFL-Football, nun ist er wieder da.

Im Hall of Fame Game, dem traditionellen Startschuss in die NFL Preseason, das zur Einführung der neuen Hall of Fame-Mitglieder abgehalten wird, gewannen die Pittsburgh Steelers mit 16:3 gegen die Dallas Cowboys.

Für die Punkte sorgten Joshua Dobbs mit einem Touchdown Pass auf Tyler Simmons, zuvor lief Kalan Ballage einen Ball in die Endzone.

Harris unauffällig, Parsons mit Fumble Recovery

Dabei werden ebenso traditionell kaum Starter eingesetzt, von Dak Prescott, Amari Cooper oder Ben Roethlisberger war auf dem Feld nichts zu sehen.

Zu sehen waren allerdings die beiden Erstrunden-Rookies der Teams, auf Seiten der Steelers Running Back Najee Harris und bei den Cowboys Linebacker Micah Parsons.

Besonders hervorgestochen ist Harris nicht, er schaffte bei sieben Laufversuchen nur 22 Yards, 3,1 im Schnitt also nur. Micah Parsons auf der Gegenseite kann drei Solo-Tackles und sogar eine Fumble Recovery vorweisen.

Mit Dwayne Haskins kam jedoch ein weiterer prominenter Name bei den Steelers zum Einsatz, jedoch auch ohne großes Spektakel, er brachte acht seiner 13 Versuche für 54 Yards Raumgewinn an.

Nächste Woche testen die Cowboys gegen die Arizona Cardinals, die Steelers messen sich mit den Philadelphia Eagles.

