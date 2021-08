München - Die zweite Woche der Preseason 2021 ist fast komplett absolviert, bei manchen Klubs mussten bereits Spieler ihren Spind räumen. Auch Kicker Dominik Eberle wurde nach der Rückkehr von Daniel Carson bei den Las Vegas Raiders vor die Tür gesetzt. Dennoch ist sein NFL-Traum natürlich noch längst nicht beendet.

Andere deutschsprachige Akteure mischen auf dem Rasen weiter munter mit im Rennen um die finalen Kaderplätze in den Teams. ran gibt einen Überblick über ihren Arbeitsnachweis in Week 2.

David Bada (Washington Football Team)

Nach seinem aufsehenerregenden Auftakt inklusive eines halben Sacks gelang David Bada beim 17:13 über die Cincinnati Bengals keine nennenswerte Aktion für das Washington Football Team. Bei immerhin 21 Snaps stand er in der Defensive Line - nur Devaroe Lawrence bekam noch einen mehr.

Aaron Donkor (Seattle Seahawks)

Für die vorrangig mit Rervisten auflaufenden Seattle Seahawks läuft es noch überhaupt nicht in der Preseason. Das 3:30 gegen die Denver Broncos war schon die zweite heftige Abreibung. Aaron Donkor durfte sich erneut als Linebacker beweisen, blieb diesmal aber ohne Tackle.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Als erster deutscher Profi schaffte Jakob Johnson über das International Pathway Program den Sprung in ein Regular-Season-Roster. Beim 35:0 seiner New England Patriots über die Philadelphia Eagles bekam der Fullback zwar nicht den Ball in die Hand, hatte aber alle Hände voll zu tun.

Der gebürtige Stuttgarter stand bei 39 Snaps der Offense auf dem Rasen - das war fast die Hälfte. Für die Special Teams absolvierte er 14 Snaps, was mit 70 Prozent den teaminternen Spitzenwert bedeutet.

Max Pircher (Los Angeles Rams)

Beim 16:17 seiner Los Angeles Rams gegen die Las Vegas Raiders feierte der Südtiroler Max Pircher sein NFL-Debüt in Offensive Line. Und das, obwohl ungewöhnlicherweise gleich drei Quarterback-Beschützer durchspielten.

Sandro Platzgummer (New York Giants)

Erst am Sonntagabend ist Sandro Platzgummer mit den New York Giants bei den Cleveland Browns gefordert. Die Augen werden sich dann auch auf den Running Back aus Österreich richten, denn mit seinem 48-Yards-Lauf sorgte er vor einer Woche für Furore.

Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals)

Für Bernhard Seikovits sprangen beim 10:17 seiner Arizona Cardinals gegen die Kansas City Chiefs lediglich zwei Snaps heraus. Die absolvierte der österreichische Tight End jedoch nicht in der Offense, sondern als Teil der Special Teams.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Wie schon eine Woche zuvor ließ Amon-Ra St. Brown auch beim 20:26 seiner Detroit Lions gegen die Pittsburgh Steelers sein Können aufblitzen. Erneut kam der jüngste der drei in Kalifornien geborenen Brüder auf zwei Catches für zwölf Yards. Dabei wurde der Wide Receiver gleich bei fünf seiner acht Routen anvisiert, doch das Zusammenspiel mit Quarterback Tim Boyle funktionierte nicht wirklich, was jedoch mehr dem Playmaker angelastet wird.

Im ersten Drive misslang ein kurzer Pass bei 3rd & 8, den zweiten eröffnete St. Brown mit einem Catch für vier Yards. Im gleichen Angriffszug kam ein Zuspiel bei 3rd & 6 nicht an. Beinahe wäre dem Fourth Rounder im dritten Drive ein Big Play geglückt, doch bei 2nd & 20 streckte er sich vergeblich nach einem tiefen Wurf. Schließlich reichte im vierten Drive eine Completion für acht Yards bei 3rd & 20 nicht für ein neues First Down.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Erneut nicht zum Einsatz kam Equanimeous St. Brown. Der Wide Receiver, der in sein letztes Vertragsjahr geht, stand beim 14:23 seiner Green Bay Packers gegen die New York Jets wie 31 weitere Teamkollegen nicht im Roster.

Unter den prominenten Zuschauern waren auch die Receiver Davante Adams, Randall Cobb, Devin Funchess, Allen Lazard, Marquez Valdes-Scantling, Chris Blair und Juwann Winfree. Neben Aaron Rodgers pausierte auch sein Quarterback-Backup Jordan Love.

