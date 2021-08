Köln (SID) - Football-Superstar Lamar Jackson kehrt aus der Corona-Quarantäne zurück und wird am Wochenende wieder ins Training bei den Baltimore Ravens einsteigen. Die NFL-Franchise strich den Quarterback am Freitag von der Covid-19-Reserveliste, nachdem sich Jackson zehn Tage isoliert hatte. Für Jackson war es die zweite Infektion mit dem Coronavirus, bereits in der vergangenen Saison hatte er nach einem positiven Test ein Spiel verpasst.