München - Während seiner Free Agency im vergangenen Jahr hatte ein NFL-Team kein Interesse an Quarterback-Legende Tom Brady.

Welche Franchise den siebenmaligen Super-Bowl-Champion verschmähte, ist noch immer nicht geklärt.

Derek Carr: "Ich war es nicht"

Einige Stimmen behaupteten, es seien die Las Vegas Raiders gewesen, die lieber bei ihrem Quarterback Derek Carr bleiben wollten.

Carr hat sich nun geäußert und dementiert, dass er der von Brady titulierte "motherf*****" gewesen sei: "Soweit ich weiß, war ich es nicht", sagte er im YouTube-Channel "Brother from Another" am Mittwoch.

"Ich weiß er hat die Ringe, aber wenn ich es nicht bin, dann sind wir cool. Was ich gehört habe, war ich es nicht, also ist das in Ordnung so." Woher Carr diese Information hat, ließ er allerdings offen.

Der Quarterback meinte nur, er habe es von "einer guten Quelle" erfahren. Ohne die Quelle zu kennen bleibt allerdings nur zu spekulieren, wie "gut" diese tatsächlich ist.

Am Ende des Tages bleibt sowieso nur eine Person, die es zu 100% die Wahrheit kennt. Und diese trägt den Namen Tom Brady.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Appleund Android.