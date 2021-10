München - Im Auswärtsspiel bei den Los Angeles Chargers setzte es für Derek und Carr und die Las Vegas Raiders die erste Niederlage der Saison.

Keine Raiders-Punkte in der ersten Halbzeit

Carr konnte dabei seine Leistungen der vergangenen Wochen nicht bestätigen und beendete das Spiel mit 196 Passing Yards, zwei Touchdowns und einer Interception. Besonders in den ersten beiden Vierteln hatte der Routinier Probleme, seine Offensive in Gang zu bekommen.

Fünf Punts und ein Turnover on Downs in den ersten dreißig Minuten sprachen hier eine eindeutige Sprache. Trotz der Rückkehr von Running Back Josh Jacobs lief auch im Laufspiel nur wenig für die Raiders zusammen - als Team standen am Ende lediglich 48 Rushing Yards zu Buche.

Herbert überzeugt erneut

Auf der anderen Seite überzeugte einmal mehr Chargers-Spielmacher Justin Herbert, der all seine drei geworfenen Touchdowns in der ersten Halbzeit zu Stande brachte. Neben Donald Parham Jr. fand er auch Jared Cook und Running Back Austin Ekeler in der End Zone

Überragender Akteur für die Chargers war eben jener Ekeler, der insgesamt 145 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns aufs Feld zauberte. Das bislang so dominante Wide-Receiver-Duo aus Keenan Allen (38 Receiving Yards) und Mike Williams (11 Receiving Yards) erlebte einen vergleichsweise ruhigen Abend.

Waller macht es nochmal spannend

Im dritten Viertel fanden dann auch die Gäste ihren Rhythmus und verkürzten durch einen Touchdown durch Hunter Renfrow auf 7:21. Wenig später legte Star-Tight-End Darren Waller nach und ließ den Chargers-Vorsprung auf sieben Punkte schmelzen.

Der zweite Touchdown von Ekeler brachte schließlich fünf Minuten vor Spielende die Vorentscheidung, ehe Chargers-Safety Derwin James mit einer Interception gegen Derek Carr dem Spiel die Krone aufsetzte.

Durch den Sieg stehen die Chargers ebenso wie die Raiders bei einer Bilanz von 3-1. Damit sind die Arizona Cardinals das letzte unbesiegte Team der NFL. Am kommenden Spieltag empfängt LA die Cleveland Browns, während die Raiders auf die Chicago Bears treffen.

