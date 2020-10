Foxborough/München - Bahnt sich da ein überraschend schnelles Comeback an? Trotz seiner Covid-19-Erkrankung könnte Cam Newton seine New England Patriots im Heimspiel gegen die Denver Broncos am Montag (Kickoff um 1 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) auf das Feld führen.

Möglich macht es das "NFL-NFLA Covid-19 Protokoll", das sich im Kapitel "Reaktion auf die Behandlung" unter Abschnitt VI, Punkt d, Absatz i infizierten Klub-Mitarbeitern widmet, die keinerlei Symptome zeigen. Der Star-Quarterback ist so ein asymptomatischer Fall.

Nach zehn Tagen erlaubt die NFL ein Comeback

Diese glückliche Fügung könnte ihm den schnellen Weg zurück auf das Feld weisen. Denn die Richtlinien erlauben bei Infizierten ohne Symptome eine Rückkehr zehn Tage nach dem Test. Eine andere Möglichkeit bilden zwei aufeinanderfolgende negative Tests, die nicht älter als 24 Stunden sind.

Der erste der beiden Punkte basiert auf der Erkenntnis, dass Infizierte nach zehn Tagen nicht mehr ansteckend sein sollen. Allerdings müsste der Chefarzt des Klubs nach Rücksprache mit der Infektionskontrolle für Sport - kurz "ICS" - den Leiter der medizinischen Abteilung der NFL informieren und erklären, dass vom erkrankten Mitarbeiter keine Ansteckungsgefahr mehr ausgehe.

Nach Newton erwischte es auch Gilmore

Somit scheint die Tür für Newton offen zu stehen, nachdem er vor Week 4 positiv getestet und isoliert worden war. Um angesichts des ebenfalls erkrankten Stephon Gilmore ganz sicher zu gehen, wurde das Klubgelände der Patriots zwischenzeitlich geschlossen, das Spiel gegen die Broncos aus Sicherheitsgründen um einen Tag verlegt.

Und genau diese Verschiebung bringt es nun mit sich, dass zwischen Newtons positivem Test und dem Kickoff zehn Tage liegen. Head Coach Bill Belichick hielt sich zuletzt zwar noch bedeckt und will nach eigenen Angaben "von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde" schauen.

Hoyer und Stidham schwächeln

Doch natürlich dürfte er darauf hoffen, seinen Starting Quarterback wieder zur Verfügung zu haben. Beim jüngsten 10:26 gegen die Kansas City Chiefs leisteten sich Brian Hoyer und Jarrett Stidham zusammen drei Interceptions - mehr als Newton in den vorherigen drei Spielen insgesamt.

Unrealistischer erscheint da schon der Einsatz von Gilmore. Der Star-Cornerback wurde erst am vergangenen Dienstag positiv getestet, für ihn würde also in Week 5 der Weg zurück nur über zwei negative Ergebnisse führen.

Am ersten Klub-Training nach Wiedereröffnung des Geländes nahmen weder Newton noch Gilmore teil. Sicher ist sicher.

