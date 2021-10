München - Tom Brady ist ein Mann der Rekorde. Am Sonntag kann der G.O.A.T. gegen die New England Patriots im Sunday Night Game nicht nur den All-Time-Passing-Rekord von Drew Brees übertrumpfen, sondern sorgt bereits jetzt für historische Zahlen.

Nur einmal mussten die Fans im Raum Boston mehr für ein Sportevent auf den Tisch legen, als bei der Rückkehr des Superstars zu seiner alten Liebe. Laut "Vivid Seats" kostet ein Ticket im Schnitt 1.101 US-Dollar und rangiert damit auf Platz zwei der lokalen Historie - lediglich die Karten für das siebte Spiel der Stanley Cup Finals 2019 mit den Boston Bruins waren teurer im Schnitt.

Brady übertrumpft Manning und Favre deutlich

Im NFL-Vergleich pulverisiert Brady die bisherigen Rekordzahlen seiner Vorgänger. Als NFL-Legende Peyton Manning 2013 mit den Denver Broncos zu den Indianapolis Colts zurückkehrte, lag der Preis bei 267 US-Dollar im Schnitt. Auch Packers-Legende Brett Favre konnte bei seinem Gastspiel in Green Bay nur 212 US-Dollar erzielen.

In anderen Sportarten übertrumpft Brady die durchschnittlichen Ticketpreise bei der Rückkehr von Superstars zu ihren Ex-Teams ebenfalls. Bisheriger Rekordhalter war NBA-Superstar Kevin Durant, der 2017 mit den Golden State Warriors zu den Oklahoma City Thunder heimkehrte. Hier zahlten Fans im Schnitt 320 US-Dollar für ihr Tickets.

In insgesamt neun Super-Bowl-Partien stand Brady für die Patriots auf dem Platz. In nur fünf von diesen waren die Tickets im Schnitt teurer als das Regular-Season-Spiel am Sonntag gegen die Tampa Bay Buccaneers. Das gilt auch für jedes weitere Spiel der Patriots, seit Brady im Jahr 2000 in die NFL kam.

Noch sind offenbar ein paar Tickets für das historische Spiel am Sonntag verfügbar. Bei "Vivid Seats" liegen die derzeit günstigsten Plätze bei einem stolzen Preis von 239 US-Dollar. Sucht jemand nach besseren Plätzen, stehen auch Tickets bis zu 18.000 US-Dollar noch zur Verfügung.

