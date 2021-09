München - Die Tampa Bay Buccaneers schrauben weiter an ihrem talentgespickten Kader. Cornerback Richard Sherman unterschreibt beim amtierenden Super-Bowl-Sieger einen Vertrag für eine Saison. In seinem eigenen Podcast, dem "Richard Sherman Podcast", gewährt er einen Einblick in die Entscheidungsfindung.

Laut ihm bekundeten in den letzten Tagen und Wochen mehrere NFL-Teams ihr Interesse an dem fünffachen Pro Bowler. Demnach waren die San Francisco 49ers, Carolina Panthers, Seattle Seahawks und die Buccaneers interessiert.

Die 49ers und Panthers entschieden sich für andere Optionen, bei den Seahawks gab Sherman keine Details bekannt, warum ein Wechsel nicht zustande kam. Die Entscheidung für die Buccaneers hatte für Sherman mehrere Gründe.

Tom Brady meldet sich persönlich

"Tom Brady hat sich persönlich bei mir gemeldet und wollte wissen, in welcher Verfassung ich mich momentan befinde. Da fällt es einem schon schwer, nein zu sagen, wenn er extra anruft", verriet Sherman. Den Kontakt mit Brady pflegt der 33-Jährige seit einigen Jahren. Der beidseitige Wunsch, eines Tages zusammenzuspielen, geht nun in Erfüllung.

Der "Mini-Beef", den die beiden ab und an auf dem Feld hatten, sei Geschichte.

"Die Buccaneers haben einen Top-Kader, das ist eine Möglichkeit, die ich nicht ungenutzt lassen kann. Ich denke, ich passe gut ins System und will beweisen, dass meine alten Beine noch was draufhaben."

Beim Team von Head Coach Bruce Arians dürfte Sherman eine Starterrolle einnehmen. Die Buccaneers benötigten dringend Verstärkung auf der Cornerback-Position, nachdem sich Jamel Dean im Spiel gegen die Los Angeles Rams verletzt und Sean Murphy-Bunting bereits vor einigen Wochen auf der Injured-Reserve-Liste landete.

Sherman lief zuletzt 2020 für die San Francisco 49ers auf, in drei Spielzeiten beim Team von Head Coach Kyle Shanahan ließ er knapp 800 Yards und drei Touchdowns in seiner Deckung zu. Zudem forcierte er einen Fumble und sammelte sechs Interceptions.

Am Wochenende könnte Sherman bereits sein Debüt geben, ausgerechnet gegen die New England Patriots, dieses Mal allerdings mit Tom Brady auf seiner Seite.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.