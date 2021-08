München - Er mag nicht mehr der alles dominierende Passempfänger von früher sein, doch mit seiner Erfahrung hatte Rob Gronkowski großen Anteil am Super-Bowl-Triumph der Tampa Bay Buccaneers.

Mit zwei gefangenen Touchdowns stellte er die Weichen im Spiel gegen die Kansas City Chiefs auf Sieg. Dass "Gronk" überhaupt in diesem Super Bowl stand, war in der Offseason 2020 lange nicht klar. Schließlich beendete der Tight End nach der Saison 2018 seine Karriere - und war eigentlich glücklich mit der Entscheidung.

Doch nach dem Wechsel von Tom Brady zu den "Bucs" kehrte er ein Jahr nach seinem Karriereende aufs Feld zurück. "Es war eine großartige Entscheidung und ich bin sehr froh, dass ich noch spiele", wird Gronkowski von "ProFootballTalk" zitiert.

Erfolg überwiegt der Anstrengung

"Manchmal ist es eine Herumplagerei, aber insgesamt lohnt es sich dann doch", erklärte der 32-Jährige weiter. Für ihn steht 2021 bereits seine elfte Saison in der NFL an. Die Rückkehr aufs Feld sei ihm nach einem Jahr Pause nicht immer leicht gefallen, gibt er zu.

Im Vergleich zur vergangenen Saison fühle er sich heute deutlich fitter: "Ich habe die gesamte Offseason gearbeitet und nun im Training Camp. Ich denke, ich stelle mich deutlich besser an als vergangenes Jahr", sagte der viermalige Super-Bowl-Champion.

"Alleine von der Kondition her ist es ein riesiger Unterschied. Wenn man ein ganzes Jahr nicht spielt, ist es sehr harte Arbeit, wieder in Form zu kommen. Der Unterschied von dieser zur vergangenen Saison ist wie Tag und Nacht", sagte er abschließend.

Wie viele seiner Mitspieler kehrte "Gronk" als Free Agent zu den Buccaneers zurück.

In Tampa unterschrieb er einen Vertrag über acht Millionen US-Dollar, der bis zum Saisonende läuft. Für "Gronk" und Co. startet die "Mission Titelverteidigung" beim Saisonauftakt gegen die Dallas Cowboys (in der Nacht vom 9. auf den 10. September live auf ProSieben und ran.de).

