München - Die NFL hat die Nominierten für den Pepsi NFL Rookie of the Year bekanntgegeben.

ran.de zeigt die fünf Spieler, die es aufgrund herausragender Leistungen in die Endauswahl geschafft haben:

Nick Bosa (Defensive End, San Francisco 49ers)

Der jüngste Bosa-Spross der Liga wurde auf Anhieb in den Pro Bowl berufen und stellte einen Rookie Franchise Record mit 16 Tackles for Loss auf. Darüber hinaus gelangen Boas neun Sacks, sieben davon in seinen ersten sieben Partien - gelang einem Spieler zuletzt 1982.

A.J. Brown (Wide Receiver, Tennessee Titans)

Brown führt die Rookie-Klasse in Sachen Receiving Yards mit 1.051 an und liegt mit acht Receiving Touchdowns auf dem geteilten ersten Platz. Die 1000er-Schallmauer in seiner Debüt-Saison zu durchbrechen, gelang in der Geschichte erst einem Tennessee Titan bzw. Houston Oiler (Ernest Givens, 1986). Zudem zählt Brown zum elitären Kreis von lediglich fünf Rookies seit 1970, die mindestens fünf Touchdowns mit 50 oder mehr Yards erzielten.

Josh Jacobs (Running Back, Oakland Raiders)

An der Spitze der Running Back Rookies steht Jacobs mit 1.150 Rushing Yards. Zudem ist der 21-Jährige der erste Liga-Debütant seit Cincinnatis Ickey Woods (1988), dem in drei seiner ersten acht NFL-Spielen mindestens zwei Touchdowns gelangen.

Kyler Murray (Quarterback, Arizona Cardinals)

Der Nummer-1-Pick des Drafts 2019 führt die Rookie Quarterback-Klasse mit 3.722 Passing Yards und 544 Rushing Yards an. Bei den Cardinals brach er die Rookie-Rekorde in den Kategorien Passing Yards, Passing Touchdowns (20) und Passer Rating (87.4). Über 3.500 Passing Yards und mehr als 500 Rushing Yards gelangen in der NFL-Geschichte bisher nur Cam Newton 2011 bei den Carolina Panthers in seiner Debüt-Saison.

Miles Sanders (Running Back, Philadelphia Eagles)

Der 22-Jährige führt mit 1.327 Scrimmage Yards (818 Rushing, 509 Receiving) die Rookies an. Über 800 Rushing Yards und mindestens 500 Receiving Yards gelangen seit 2000 nur Saquon Barkley bei den New York Giants. Die bisherigen Franchise-Rekorde von LeSean McCoy (637 Rushing Yards, 2009) und DeSean Jackson (1.008 Scrimmage Yards, 2008) sicherte sich Sanders außerdem.

