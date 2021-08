München - In der NFL stehen die finalen Roster Cuts an. Bis Dienstag 22 Uhr deutscher Zeit müssen die Teams ihre Kader für die Saison 2021 auf 53 Spieler reduzieren.

Die Deadline liegt in diesem Jahr vier Tage früher als noch in den Vorjahren (als es vier Preseason-Spiele gab).

ran berichtet in diesem Live-Blog über die neuesten Entwicklungen.

+++ 31. August, 22:05 Uhr: Amon-Ra St. Brown steht im Kader der Lions! +++

Die Detroit Lions haben ihr 53-Mann-Roster für die anstehende NFL-Saison festgelegt und der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown hat es in das Roster geschafft. Damit geht es dem Deutsch-Amerikaner besser, als seinem Bruder EQ St. Brown, der von den Green Bay Packers am Dienstag entlassen worden war.

+++ 31. August, 21:54 Uhr: Jaguars räumen Kader leer +++

WR Pharoh Cooper, WR Phillip Dorsett II, OL Jermaine Eluemunor, WR Devin Smith, WR Laquon Treadwell, WR Collin Johnson und S Jarrod Wilson haben allesamt keine Zukunft mehr bei den Jaguars.

+++ 31. August, 21:41 Uhr: Bears feuern Cornerback +++

Die Chicago Bears entlassen Cornerback Desmond Trufant. Trufant hatte das Team am 13. August verlassen, um bei seiner Familie zu sein - zwei Tage später verstarb sein Vater. Trufant verbrachte das weitere Training Camp bei seiner Familie, laut NFL-Insider Adam Schefter will Trufant aber noch spielen.

+++ 31. August, 21:20 Uhr: 49ers entlassen Clinton-Dix +++

Die 49ers haben Safety Ha Ha Clinton-Dix entlassen, der mit einem denkwürdigen Call für Aufsehen sorgte.

+++ 31. August, 20:55 Uhr: Chargers entlassen Receiver +++

Die Los Angeles Chargers trennen sich von Tyron Johnson. Er kam in der vergangenen Saison auf 20 Catches für 398 Yards.

+++ 31. August, 20:19 Uhr: Philadelphia Eagles feuern Travis Fulgham +++

Die Philadelphia Eagles trennen sich laut "NFL Network" von Wide Receiver Travis Fulgham. In der vergangenen Saison war Fulgham mit 539 Receiving Yards der erfolgreichste Passempfänger der Eagles. Obendrein gelangen ihm noch vier Touchdowns.

Die Eagles hoffen noch darauf, dass sie Fulgham für ihr Practice Squad unter Vertrag nehmen können, zunächst aber wird er auf dem Waiver Wire auch den anderen Teams zur Verfügung stehen.

+++ 31. August, 18:31 Uhr: Jaguars entlassen Defensive Tackle +++

Laut "NFL Network" muss Defensive Tackle Doug Costin die Jacksonville Jaguars verlassen und das obwohl ihm in der vergangenen Saison 32 Tackles gelangen.

+++ 31. August, 18:28 Uhr: Bengals trennen sich von Michael Jordan +++

Die Cincinatti Bengals entlassen laut "ESPN" den Starting Guard Michael Jordan.

+++ 31. August, 18:13 Uhr: Josh Rosen schafft Cut bei Atlanta Falcons +++

Quarterback Josh Rosen hat den Cut bei den Falcons überstanden und wird Teil des Rosters zum Saisonstart sein. Das berichtet das "NFL Network".

+++ 31. August, 17:58 Uhr: Packers trennen sich von EQ +++

Enttäuschung aus deutscher Sicht: Die Green Bay Packers haben sich von Wide Receiver Equanimeous St. Brown getrennt. Das berichtet das "NFL Network".

EQ war 2018 von den Packers an 207. Stelle gedraftet worden. Insgesamt fing er 28 Pässe für 445 Yards und erzielte einen Touchdown.

+++ 31. August, 16:15 Uhr: Hammer! Patriots entlassen Cam Newton +++

Die erste große Überraschung vor der Roster-Cut-Deadline. Wie der "Boston Globe" als erstes berichtete, haben die New England Patriots Quarterback Cam Newton entlassen.

Damit ist die Wachablösung in New England perfekt: Mac Jones, der diesjährige Erstrundenpick, erhält damit sofort den Starter-Posten. Dies bestätigte auch NFL-Insider Ian Rapoport.

+++ 31. August, 15:45 Uhr: Washington trennt sich von Running Back Barber +++

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, hat das Washington Football Team Running Back Peyton Barber entlassen.

Damit verbleiben vier Running Backs im Kader von Washington: Antonio Gibson, Jaret Patterson, Jonathan Williams und J.D. McKissic.

Der 27-Jährige bekam in den letzten beiden Preseason-Spielen Washingtons jeweils nur vier Touches und wurde durch starke Leistungen von Patterson entbehrlich. Der Undrafted Rookie aus Buffalo beeindruckte gegen die New England Patriots mit 70 Total Yards und Cincinnati Bengals mit 96 Total Yards.

Barber kam in seiner ersten Spielzeit in Washington im vergangenen Jahr zu zwei Starts und ist nun drei Jahre von seiner besten Saison in Tampa Bay entfernt, wo er in der Saison 2018 als Starter für 871 Yards lief.

+++ 31. August, 15:20 Uhr: Panthers entlassen Quarterback Will Grier +++

Die Carolina Panthers haben die Entlassung von 13 Spielern bekannt gegeben, darunter Quarterback Will Grier, dem Drittrunden-Pick von 2019.

Grier hatte besonders im zweiten Preseason-Spiel gegen die Baltimore Ravens mit elf von 14 Pässen angebrachten Pässen für 144 Yards und einem Passer Rating von 109.5 auf sich aufmerksam gemacht.

Damit stehen mit Sam Darnold und P.J. Walker derzeit nur noch zwei Playmaker im Roster.

+++ 30. August, 13:20 Uhr: Lions entlassen Receiver Breshad Perriman +++

Die erste Entlassung von vielen die kommenden Stunden. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, haben sich die Detroit Lions von Wide Receiver Breshad Perriman getrennt. Im März hatte der 27-Jährige einen Vertrag unterzeichnet, der ihm zwei Millionen Dollar garantierte.

Perriman wurde 2015 in der ersten Runde des Drafts von den Baltimore Ravens ausgewählt, konnte die Erwartungen in der NFL aber bisher nicht erfüllen. Er spielte nur 27 Spiele, bevor er von Baltimore entlassen wurde und hatte noch kürzere Stationen in Washington, Cleveland, Tampa Bay und bei den Jets.

Die Meldung bedeutet gleichzeitig gute Nachrichten für den deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown, der im diesjährigen Draft in der vierten Runde verpflichtet wurde und somit einen Konkurrenten um Snaps weniger im Lions-Roster hat.

