Cleveland Browns at Cincinnati Bengals 41:16

Das Wechsel-Theater rund um Star-Receiver Odell Beckham Jr. scheint die Cleveland Browns nur wenig gestört zu haben. Im Division-Duell bei den Cincinnati Bengals feierte das Team um Head Coach Kevin Stefanski einen überraschenden 41:16-Sieg und meldet sich so im Playoff-Rennen der AFC zurück.

Dabei profitierten die Browns von einem wahren Fehler-Festival der Bengals. Quarterback Joe Burrow leistete sich zwei Interceptions, die erste trug Cleveland-Cornerback Denzel Ward für 99 Yards zu einem Pick-Six in die Endzone. Auch Receiver Ja'Marr Chase leistete sich einen Fumble, unter dem Strich zeigte sich Cincinnati erstaunlich schwach und kam zu keiner Zeit in die Lage, ernsthaft um einen Sieg kämpfen zu können.

Bei Cleveland stach vor allem Running Back Nick Chubb heraus, der 137 Yards und zwei Touchdowns erlief. Spätestens sein 70-Yard-Touchdown-Run Mitte des dritten Viertels, der den Spielstand auf 31:10 hochschraubte, machte den Deckel drauf. Baker Mayfield überzeugte ebenfalls mit 218 Passing Yards und zwei Touchdowns.

Die Browns stehen nun ebenso wie die Bengals bei einer 5-4-Bilanz.

Denver Broncos at Dallas Cowboys 30:16

Die Denver Broncos haben dank einer konzentrierten Vorstellung einen überraschenden 30:16-Sieg bei den Dallas Cowboys eingefahren. Quarterback Teddy Bridgewater erwischte mit 249 Yards und einem Touchdown einen guten Tag, ganz anders sein Gegenüber Dak Prescott.

Nach überstandener Wadenverletzung konnte der 28-Jährige lange Zeit nicht an seine Leistung aus der Frühphase der Saison anknüpfen. Letztendlich warf Prescott zwar für 232 Yards, ein Großteil kam aber erst zu Stande, als das Spiel bereits entschieden war und die ansonsten bockstarke Broncos-Defense einen Gang herausnahm.

Denver ließ den Cowboys dabei nicht den Hauch einer Chance, war bereits zur Pause mit 16:0 in Führung. Als Dallas kurz nach der Halbzeit einen Punt blockte, keimte Hoffnung auf, doch auf kuriose Weise behielt Denver doch den Ball, weil ein Cowboys-Spieler den Ball zwar berührte, ihn so aber wieder in die Arme eines von Broncos-Verteidiger Jason Griffith beförderte.

Eine Situation, die zum enttäuschenden Tag der Cowboys passte.

Während die Cowboys ihre zweite Saisonniederlage kassierten, setzte Denver seinen kleinen Aufschwung fort und steht nach dem zweiten Sieg in Serie bei einer 5-4-Bilanz.

Minnesota Vikings at Baltimore Ravens 31:34

Die Stadt Baltimore bleibt für die Minnesota Vikings kein gutes Pflaster. Nach der dramatischen 31:34-Niederlage steht die Franchise nun bei einer 1-12-Bilanz in Spielen bei den Ravens bzw. bei den früheren Baltimore Colts.

In einem spektakulären Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit richtig an Fahrt aufnahm, bekamen die Zuschauer viel geboten. Zwischenzeitlich führten die Vikings bereits mit 14-Punkten – die Ravens kamen allerdings spät zurück und übernahmen drei Minuten vor dem Ende sogar die Führung.

Ein Pass von Kirk Cousins auf Adam Thielen eine Minute vor dem Ende brachte das Spiel beim Stand von 31:31 aber in die Overtime, in der es ebenfalls auf und ab ging. Schlussendlich ließ sich Ravens-Kicker Justin Tucker den Sieg nicht nehmen und setzte den Ball aus 36 Yards zwischen die Stangen.

Lamar Jackson überzeugte neben 266 Passing Yards und drei Touchdowns (bei zwei Interceptions) vor allem auch als Läufer und verzeichnete 120 Yards auf dem Boden.

Kirk Cousins warf für 187 Yards und zwei Touchdowns, Running Back Dalvin Cook kam auf 122 Total Yards.

Durch den Sieg schrauben die Ravens ihre Bilanz auf 6-2 und führen die AFC North so weiterhin souverän an.

Buffalo Bills at Jacksonville Jaguars 6:9

Schocker in Jacksonville! Im größten Upset der laufenden NFL-Saison haben sich die Jacksonville Jaguars sensationell gegen die Buffalo Bills durchgesetzt.

In einem Field-Goal-Festival setzte sich das Team um Head Coach Urban Meyer mit 9:6 durch und feierte so den ersten richtigen Statement-Sieg in der Trevor-Lawrence-Ära.

Beide Mannschaften taten sich über die gesamte Partie schwer, etwas aus der eigenen Offensive zu kreieren. Stattdessen bestimmte ein Field-Goal-Versuch nach dem anderen das Bild. Das Highlight der ersten Halbzeit? 20 Sekunden vor dem Ende des zweiten Viertels sackte Jaguars-Linebacker Josh Allen den Bills-Quarterback Josh Allen.

Und es kam noch besser: Im dritten Viertel leistete sich der Bills-Josh-Allen eine Interception. Der Ball segelte genau in die Arme von? Genau Josh Allen von den Jaguars. Wenig später gelang Allen dann sogar noch ein Fumble.

Zwischenzeitlich mussten die Jaguars um Trevor Lawrence bangen. Der Rookie ging kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit zu Boden und hielt sich das rechte Sprunggelenk. Nach der Pause kam der Quarterback aber wieder zurück aufs Feld.

In der Schlussphase kamen die Bills noch einmal in eine vielversprechende Feldsituation, beim vierten Versuch hielt die Defense der Jaguars aber stand und sicherte den Upset.

Atlanta Falcons at New Orleans Saints 27:25

In einer spektakulären Schlussphase haben sich die Atlanta Falcons einen dramatischen 27:25-Sieg bei den New Orleans Saints gesichert. Beide Teams scorten in der Schlussminute, das letzte Wort hatte aber Falcons-Kicker Younghoe Koo, der bei ablaufender Uhr ein 29-Yard-Field-Goal souverän zum Sieg verwandelte.

Zuvor hatte ein 64-Yard-Pass von Matt Ryan auf Allzweckwaffe Cordarrelle Patterson die jubelnden Saints-Fans verstummt und Kicker Koo so in eine komfortable Situation gebracht.

Dabei machte es Atlanta mal wieder unnötig spannend – Ryan & Co. führten zwischenzeitlich mit 24:6, kassierten dann aber drei Saints-Touchdowns in Serie. Quarterback Trevor Siemian zeigte mit 249 Yards sowie zwei Touchdowns erneut, dass er mehr als nur eine Alternative für den verletzten Jameis Winston ist und führte seine Mannschaft beinahe zum Comeback-Sieg.

Matt Ryan warf für 343 Yards und zwei Touchdowns und wurde bei einem quasi nicht existenten Running Game (34 Yards) so zum Matchwinner. Die Saints stehen nun bei einer 5-3-Bilanz, die Falcons dürfen sich nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen wieder ein wenig Hoffnungen auf die Playoffs machen und stehen bei einer 4-4-Bilanz.

Las Vegas Raiders at New York Giants 16:23

Die Las Vegas Raiders haben nach einer turbulenten Woche auch sportlich einen Dämpfer hinnehmen müssen. Bei den New York Giants unterlag das Team um Interims-Head-Coach Rich Bisaccia überraschend mit 16:23.

Nach einem turbulenten Spiel in dem es hin und herging, hatte die Raiders Sekunden vor dem Ende noch einmal die Chance auszugleichen. Ein Fumble von Quarterback Derek Carr an New Yorks 13-Yards-Linie besiegelte aber die Niederlage.

Insgesamt verzeichnete Las Vegas 403 Total Yards, New York nur 245. Doch die Giants konnten sich vor allem auf ihre Defense verlassen, die immer wichtige Stops verzeichnete und mit einem 41-Yard-Pick-Six von Xavier McKinney den Weg zum Sieg ebnete. Daniel Jones warf insgesamt für 110 Yards einen Touchdown.

Derek Carr leistete sich neben dem Fumble auch zwei Interceptions und erwischte einen durchwachsenen Tag. Die Raiders stehen nun bei einer 5-3-Bilanz, die Giants feierten durch den Überraschungserfolg ihren dritten Saisonsieg (3-6).

Houston Texans at Miami Dolphins 9:17

Erstmals in der Geschichte der NFL standen sich im Hard Rock Stadium in Miami zwei Teams mit einer 1-7-Bilanz gegenüber. Wenig überraschend war das Duell zwischen den Dolphins und den Houston Texans dann auch kein Football-Leckerbissen.

Insgesamt leisteten sich beide Teams satte neun Turnover und blieben vor allem in der zweiten Halbzeit offensiv sehr ungefährlich.

Schlussendlich setzten sich die Dolphins vor heimischen Publikum durch, gewannen mit 17:9. Quarterback Jacoby Brissett warf für 244 Yards, einen Touchdown sowie zwei Interceptions.

Texans-Quarterback Tyrod Taylor, der nach überstandener Verletzung erstmals seit Week 2 wieder auf dem Rasen stand, erwischte einen rabenschwarzen Tag und warf insgesamt drei Interceptions. Auch deshalb blieb Houston ohne Chance und darf sich nun wohl mit den Detroit Lions um den Top-Pick im kommenden Draft streiten.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.