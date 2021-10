München - Diese Konstanz von Russell Wilson in der NFL ist fast unheimlich: Seit er Quarterback der Seattle Seahawks, hat er noch kein einziges Spiel in seiner Karriere als Starter verpasst.

Diese Saison mit eingeschlossen, stand er in zehn Spielzeiten in allen 149 möglichen Regular Season Spielen der Seahawks auf den Platz. Trotz Verletzungen am Knie und am Knöchel 2016 startete er auch damals in allen Partien.

Nach der Niederlage gegen die Los Angeles Rams kommen nun erstmals Zweifel auf, ob die Serie des 32-Jährigen nicht reißen könnte. Aufgrund einer Verletzung am Finger verließ er das Thursday Night Game vorzeitig.

Erste Diagnose: "Stark gestauchter Finger"

Head Coach Pete Carroll äußerte sich nach der Partie umgehend zum Gesundheitsstand seines Spielmachers: "Er hat einen stark gestauchten Finger, den wir noch weiter untersuchen müssen", sagte der 70-Jährige: "In Bezug auf die Verletzung müssen wir noch weiter arbeiten", erklärte er weiter.

"Russell [Wilson, Amn.d.Red.] ist einer der schnellsten Heiler aller Zeiten", hieß es weiter: "Er wird alles daran setzen, so schnell wie möglich zurückzukommen." Ob und wie lang die Seahawks auf Wilson möglicherweise verzichten müssen, konnte der Coach noch nicht sagen.

Für den Fall der Fälle sei er durch die Leistung von Back-Up-Quarterback Geno Smith ein wenig beruhigt: "Er hat einen großartigen Job gemacht. Wir konnten alles durchziehen, was wir uns vorgenommen haben. Trotz alle dem hatten wir durch ihn eine Chance, das Spiel zu gewinnen", so Carroll weiter.

Kein Kommentar von Wilson

Der Verletzte selbst hatte nach dem Spiel kein Kommentar zu seiner Verletzung parat. Nach einem Quarterback-Pressure von Rams-Superstar Aaron Donald knickte Wilsons Finger in der Wurfbewegung übel um, sodass er direkt behandelt werden musste.

Zwar kehrte er zwischenzeitlich kurz aufs Feld zurück, blieb beim nächsten Drive jedoch an der Seitenlinie. "Er konnte den Ball nicht so festhalten, dass er ihn gut werfen könnte", erklärte Carroll.

Da die Seahawks bereits am Donnerstag gespielt haben, hat Wilson nun zehn komplette Tage Zeit, wieder fit zu werden. Im Sunday Night Game in Week 6 kommen die Pittsburgh Steelers nach Seattle. Für die Offensive der "Hawks" wäre es hier immens wichtig, wenn sie auf ihren wichtigsten Spieler zurückgreifen können.

