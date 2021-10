München - Der 18. Oktober 2021 wird ein besonders Datum in der jüngeren Geschichte der Seattle Seahawks.

Seit sie Russell Wilson im Jahr 2012 im Draft ausgewählt haben, wird es das erste Regular-Season-Spiel sein, in welchem sie der Franchise-Quarterback nicht als Starter aufs Feld führen wird. Zuvor stand der 32-Jährige in allen 149 möglichen Partien für die Franchise aus Washington auf dem Feld.

Nun müssen sich die "Hawks" mit der neuen Situation arrangieren und auch ohne ihren Superstar um die Playoffs kämpfen. Das Problem: Der Spielplan in den kommenden Wochen lässt nur wenig Spielraum für Fehler zu - vor allem die Defense zeigte sich hier bislang mehr als anfällig.

Wilson fast nicht zu ersetzen

Wenn es einen Erfolgsgaranten in den vergangenen Jahren bei den Seattle Seahawks gab, dann mit Sicherheit Russell Wilson. Neben den Spielen verpasste der Signal Caller gerade mal zwei Trainingseinheiten während einer Saison seit 2012. Beide Male aufgrund einer Teilnahme an Beerdigungen.

Doch nicht nur das unterstreicht den Kämpferwillen von Wilson. Seit 2012 wurde Wilson 1556 Mal getackled. Laut "ESPN" wurde kein anderer Quarterback über diesen Zeitraum so oft angegangen wie er. Dass er sich dennoch als so konstant erwies, unterstreicht den Wert, den er für die Franchise hat.

Auch in dieser Saison musste er bereits 13 Sacks einstecken. Die wackelige Offensive Line, die auch ein Grund war, warum Wilson in der Offseason mit Abwanderungsgedanken gespielt hatte, überzeugte bislang nur selten.

Wer auch immer Wilson in den kommenden Wochen ersetzt, muss sich auf einen schmerzhaften Arbeitsalltag einstellen.

Geno Smith überzeugt als Back-Up

Als Wilson den Platz gegen die Los Angeles Rams aufgrund seiner Fingerverletzung verließ, vertraute Head Coach Pete Carroll auf Back-Up-Quarterback Geno Smith. Der Routinier gilt als einer der besseren Ersatzmänner der Liga und hat genügend Erfahrung auf dem Buckel, um mit dem Druck umzugehen.

"Ich dachte wirklich, dass wir eine Chance haben", sagte Smith nach der Partie enttäuscht: "Ich dachte, wir kommen zurück und gewinnen das Spiel noch. Das haben wir leider nicht geschafft. Jetzt müssen wir uns zusammenreißen und zurückschlagen", erklärte er.

Gegen die Rams erwies er sich als zuverlässiger Game Manager und legte solide Zahlen auf. Nach der Partie erntete er einiges an Lob von Coach Carroll und dürfte nun als erste Option für die kommenden Wochen gesetzt sein. Wie langwierig dieses Unterfangen ist, wird sich erst noch zeigen.

Eigene Verletzungshistorie bereitet Sorgen

Denn auch wenn Smith gegen die Rams kein schlechtes Spiel machte, wird es für ihn schwer, die Offensive der Seahawks auf dem Niveau von Wilson aufrechtzuerhalten. In seiner Karriere steht der ehemalige Zweitrunden-Pick nicht ohne Grund bei einer Bilanz von 12-19.

Nach seiner Zeit bei den New York Jets war er als Backup-Quarterback für die New York Giants und die Los Angeles Chargers aktiv. Als er 2017 die Starterrolle bei den New York Giants von NFL-Legende Eli Manning übernahm, wurde er nach nur wenigen Spielen von diesem wieder ersetzt.

Zudem hat Smith eine eigene Verletzungshistorie. Neben eines Kreuzbandrisses erlitt der 30-Jährige auch mehrere Knöchelverletzungen in seiner Karriere. Aufgrund des Stehvermögens, das es derzeit als Starter der Seattle Seahawks braucht, steht der Plan mit Smith als längerfristiger Starter auf wackeligen Beinen.

Mit Jake Luton haben die Seahawks derzeit nur einen weiteren Quarterback unter Vertrag. Es gilt also nicht als ausgeschlossen, dass General Manager John Schneider hier auf dem Free-Agent-Markt oder per Trade für weitere Absicherung sorgt.

Spielplan hat es in sich - Defense wackelt

Mit über 450 Yards im Schnitt kassiert die Defense im Moment historisch schlechte Zahlen. Das sorgt auch für Unstimmigkeiten innerhalb des Teams. Sowohl Carroll als auch Safety Quandre Diggs übten nach der Rams-Pleite harte Kritik an den eigenen Mitspielern.

Dabei liegt es jetzt an der Verteidigung, der Offensive in den kommenden Spielen ohne Wilson den Rücken freizuhalten. Während die Aufgabe gegen die Pittsburgh Steelers, die ebenfalls eine inkonstante Offense beklagen, noch als machbar erscheint, geht es anschließend gleich gegen mehre offensive Spitzenteams.

Sollte Wilson tatsächlich erst nach acht Wochen wieder zurückkommen, müssten die Seahawks gegen die New Orleans Saints, die Green Bay Packers, die Arizona Cardinals und die San Francisco 49ers bestehen. Nur schwer vorstellbar, dass die Seahawks hier in dieser Besetzung offensiv mithalten können, weshalb sich die Defensive schnell fangen muss.

Den Seahawks stehen so oder so schwere Wochen bevor. Jetzt muss das restliche Team zeigen, ob es in der Lage ist, bis zur Rückkehr ihres wichtigsten Spielers in Schlagdistanz bleiben zu können.

New York Jets at Atlanta Falcons aus London live auf ProSieben und ran.de

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.