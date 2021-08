München - Das Hin und Her auf der Quarterback-Position in der vergangenen Saison bei den Miami Dolphins hat Ryan Fitzpatrick missfallen. In einem Interview mit "The Athletic" kritisierte "Fitzmagic" nun, dass er damals auf die Bank gesetzt und Tua Tagovailoa zum Starter erklärt wurde.

"Ich dachte zuerst, dass es ein Witz wäre. Wir setzen fortan auf Tua? Ich war am Boden", gab der 38-Jährige zu. Head Coach Brian Flores setzte am achten Spieltag auf Tagovailoa. Die Dolphins hatten mit Fitzpatrick drei der ersten sechs Partien gewonnen.

Ryan Fitzpatrick: "Das war mein Team"

"Das war mein Team. Ich habe mit den Jungs da draußen gekämpft. Ich verstehe, dass die NFL so läuft, aber das war trotzdem hart", so Fitzpatrick.

Der Kult-Quarterback kam, nachdem er auf die Bank versetzt wurde, noch in drei Spielen zum Einsatz, in einem als Starter. Auch, weil Tagovailoa einen holprigen Start in seine NFL-Karriere hatte. Vergangene Spielzeit warf "Fitzmagic" für knapp 2.000 Yards, 13 Touchdowns und acht Interceptions.

Die Dolphins hat Fitzpatrick inzwischen verlassen. Bei seinem neuen Arbeitgeber, dem Washington Football Team, ist Fitzpatrick der klare Starter. Zumindest Stand heute.

Kostenlos auf ran.de: NFL Network zeigt 23 Preseason-Spiele live

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.