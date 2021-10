München - Bei den Seattle Seahawks sieht es aktuell nicht unbedingt rosig aus. In der laufenden Saison kassierte das Team bereits drei Niederlagen, zuletzt im Thursday Night Game des fünften NFL-Spieltages gegen die Los Angeles Rams.

Vor allem die Defense des Teams machte bei den bisherigen Spielen keine gute Figur. Alleine gegen die Rams ließen die Seahawks 476 Yards zu.

In fünf Spielen erzielten die gegnerischen Mannschaften bereits 2.254 Yards. Seattle ist aktuell auf dem besten Weg, den Negativrekord der New Orleans Saints aus dem Jahr 2012, als diese in der Regular Season 7.042 Yards zuließen, zu brechen.

Was also läuft beim Team von Head Coach Pete Carroll schief?

Seahawks mit großen Defensiv-Problemen

Gegen die Rams sah es in der ersten Halbzeit nämlich eigentlich noch gut aus. Nur drei zugelassene Punkte, dazu eine Interception von Quandre Diggs in der Endzone - dann allerdings wandelte sich alles. Drei Touchdowns erzielte das Team aus L.A. in der zweiten Hälfte, die dazugehörigen Drives gingen über 70, 80 und fast 100 Yards.

"Wir haben Probleme, die wir in Ordnung bringen müssen, und jeder weiß das", erklärte Safety Diggs nach der Partie: "Am Ende des Tages macht man entweder seinen Job, oder man ist für diese Art von Atmosphäre nicht bereit. Das ist schlicht und ergreifend so."

Vor allem die Tatsache, dass es immer wieder große und weite Spielzüge sind, die den Seahawks das Leben schwer machen, stört den Safety.

Was die Ursache für die vielen Big Plays der Gegner ist, das kann Diggs allerdings nicht sagen. "Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Problem behoben werden muss. Wir haben die Jungs, um das zu beheben. Wir müssen einfach tun, was wir tun müssen, und hoffentlich machen wir dann die richtigen Plays, wenn sich die Gelegenheiten ergeben."

Carroll will keine Spieler bloß stellen

Besonders schmerzhaft war für Seattle im Spiel gegen die Rams der Touchdown von Darrell Henderson. Zuvor schien der Drive der Rams bei einem dritten Versuch und zehn noch zu gehenden Yards schon fast gestoppt, dann brachte Matthew Stafford allerdings einen tiefen Wurf bei DeSean Jackson unter, der im Anschluss 68 Yards überwand.

"Diese Spielzüge müssen wir verhindern. Es kann nicht sein, dass wir bei Dritter und 10 solche Spielzüge verschenken. Das ist inakzeptabel", so Diggs weiter.

Auch Head Coach Pete Carroll war ob der Performance seines Teams enttäuscht, wollte allerdings niemandem die Schuld in die Schuhe schieben. "Ich gehe im Moment nicht wegen irgendetwas auf einzelne Spieler los. Das ist aktuell nicht die Zeit dafür."

