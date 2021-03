München/Cleveland - Hiobsbotschaft für die New Orleans Saints: Marshon Lattimore sitzt im Gefängnis.

Der Star-Cornerback wird verdächtigt, gestohlene Gegenstände erhalten zu haben, wie verschiedene Medien aus den USA übereinstimmend berichten.

Der 24-Jährige wurde in seiner Heimatstadt Cleveland am späten Donnerstagabend in Gewahrsam genommen und in das Gefängnis des Verwaltungsbezirks Cuyahoga County gebracht. Zu einer Anklage gegen den dreimaligen Pro Bowler kam es bislang noch nicht.

Saints-Cornerback Lattimore noch nicht angeklagt

Sollten sich die Gegenstände tatsächlich unrechtmäßig im Besitz des NFL-Spielers befunden haben, so ist deren Wert für die Anklageerhebung relevant - bei unter 1000 US-Dollar handelt es sich lediglich um ein Vergehen, ab 1000 US-Dollar ist es ein Verbrechen.

Weder die Franchise noch die Behörden haben sich zu der Thematik geäußert.

In der vergangenen Saison war der elfte Pick des Drafts 2017 ein wichtiger Bestandteil der Saints-Defense. Lattimore stand in 16 Partien auf dem Rasen, verzeichnete 65 Tackles (zwei für Raumverlust) und fing zwei Interceptions. Sein Vertrag in New Orleans läuft noch bis zum Ende der Spielzeit 2021.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.