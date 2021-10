München - Hätten sich die San Francisco 49ers in der letztjährigen Offseason Quarterback Tom Brady angeln können? "ESPN"-Reporter Seth Wickersham schreibt in seinem Buch "It's Better To Be Feared", dass Brady im Frühjahr 2020 Interesse daran hatte, sich den 49ers anzuschließen.

Er schrieb demnach sogar seinem ehemaligen Teamkollege Wes Welker, der damals der Wide Receiver Coach der 49ers war, dass er sich vorstellen könnte, seine Karriere beim Team von Head Coach Kyle Shanahan zu beenden.

Brady kein Upgrade zu Jimmy Garoppolo

Doch angeblich sah das Management in Brady kein wirkliches Upgrade zum Starter und Bradys Ex-Teamkollegen Jimmy Garoppolo. Garoppolo hatte zu dem Zeitpunkt noch drei Jahre Restvertrag. Brady entschied sich für die Buccaneers, gewann den Super Bowl und nimmt auch in der aktuellen Spielzeit wieder Kurs auf die Playoffs.

Währenddessen wählten die 49ers im NFL Draft 2021 Trey Lance, nachdem "Jimmy G" im Jahr zuvor nicht überzeugen konnte. Und auch in der laufenden Saison kann Garoppolo nicht zu seiner 2019-Form zurückfinden.

