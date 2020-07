Los Angeles (SID) - Star-Quarterback Russell Wilson von den Seattle Seahawks darf sich in der Football-Profiliga NFL über eine prominente Verstärkung für seine Mannschaft freuen. Wie die Seahawks bestätigten, wechselt der zuletzt unzufriedene Star-Verteidiger Jamal Adams von den New York Jets nach Seattle. Im Gegenzug erhalten die Jets zwei künftige Erstrundenpicks (2021, 2022) und einen Drittrundenpick (2021) für die NFL-Talenteziehung sowie Safety Bradley McDougald.

"Ihr bekommt einen Mann auf einer Mission", schrieb Adams (24) in einer Botschaft an die Seahawks-Fans auf Twitter, "einen Mann, der 'All in' ist, um den Super Bowl zu gewinnen." Neben Adams, der zuletzt Jets-Headcoach Adam Gase heftig kritisiert und einen Trade gefordert hatte, erhalten die Seahawks zudem einen Viertrundenpick (2022).

Adams wurde 2017 an sechster Stelle im NFL-Draft ausgewählt und wurde in den vergangenen zwei Jahren für den Pro Bowl nomiminiert.