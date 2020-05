NBA

MJ vergiftet? Pizza-Bote äußert sich zu Vorwürfen

Es ist einer der vielen berühmten Momente der Karriere von Michael Jordan - das sogenannte "Flu Game". In seiner Doku "The Last Dance" vermutet Jordan eine Lebensmittelvergiftung durch eine Pizza, aber nun hält der Lieferant dagegen. Er hat seine eigene Theorie.