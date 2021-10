München - Tom Brady, Peyton Manning. Drew Brees, Brett Favre.

Diese vier Quarterbacks sind die einzigen der NFL-Geschichte, die gegen alle 32 Team der Liga mindestens einen Sieg eingefahren haben.

Brady reihte sich nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen die New England Patriots in diese illustre Runde ein. Anlass genug, um den 44-Jährigen zu fragen, gegen welches Team Siege besonders große Freude bereiten.

In seinem Podcast "Let's Go!" zusammen mit Jim Gray verriet Brady dies nun.

Brady: "Niederlagen haben Narben hinterlassen"

Man könnte vermuten, dass es die Los Angeles bzw. St. Louis Rams sind, die er bereits zweimal im Super Bowl 2002 und 2019 besiegen konnte. Oder doch die Atlanta Falcons, gegen die er mit 9:0 noch eine weiße Weste hat, den wilden Sieg im Super Bowl LI eingeschlossen?

Auch die Bills wären sicher mit in der Verlosung, denn Brady hat mittlerweile stolze 32 Erfolge gegen das Team aus Buffalo eingefahren.

Doch am Ende ist es keines dieser Teams. Denn am Podcast-Mikrofon verriet Brady: "Das Team, gegen das ich am liebsten gewinne, sind die Giants, keine Frage."

Ein Blick in Bradys Vergangenheit mit den Giants an, macht die Wahl absolut verständlich. Seine beiden bittersten Niederlagen musste er gegen Eli Manning im Super Bowl XLII und XLVI hinnehmen.

Schon 2018 gestand Brady in seiner Dokumentation "Tom vs. Time" ein: "Ich werde diese Niederlagen niemals los. Die Narben sind zu tief."

Im Podcast erklärte er weiterhin, dass Manning dieses Thema hier und da wieder ansprechen würde und dies ein Grund sei, warum Brady die Giants immer noch am liebsten besiegt.

Patriots sind immer noch seine Jungs

Auch auf die Frage welches Team er es am wenigsten mag zu gewinnen hat der GOAT eine Antwort - allerdings eine deutlich einfachere: "Natürlich die Patriots. Nochmal, das sind meine Jungs. Das sind die Krieger, mit denen ich so lange in die Schlacht gezogen bin."

Immerhin gibt es dazu gute Nachrichten für Brady. Die Chancen stehen gut, dass er in seiner Karriere nicht noch einmal gegen die Patriots ran muss.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.