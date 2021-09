München - Am zweiten Spieltag der NFL-Saison feierte der in den Practice Squad versetzte Equanimeous St. Brown noch sein Comeback für die Green Bay Packers. Eine Woche später wurde der Wide Receiver wieder zurück auf den Practice Squad geschickt und verpasste das Spiel gegen die San Francisco 49ers.

Auch die anderen deutschen NFL-Spieler mussten Rückschläge einstecken. ran gibt einen Überblick über die Arbeitsnachweise.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Während er am ersten Spieltag zwei Receptions verbuchen konnte, legte Amon-Ra St. Brown in der vergangenen Woche mit drei starken Receptions über insgesamt 18 Yards nach. Der Wide Receiver der Detroit Lions war damit einer der großen Gewinner der ersten Spiele.

Bei der Niederlage gegen die Baltimore Ravens musste der 21-Jährige einen kleinen Rückschlag einstecken. Gerade einmal eine Reception über zwei Yards standen am Ende der Partie auf seiner Habenseite. Auch im Depth Chart ist St. Brown etwas abgefallen: Die Lions listen den Deutsch-Amerikaner nur noch auf dem sechsten Platz.

Die Niederlage der Lions verlief ähnlich unglücklich: In der letzten Sekunde erzielte Ravens-Kicker Justin Tucker ein unfassbares Field Goal über 66 Yards - ein neuer NFL-Rekord. Am kommenden Spieltag steht für St. Brown und die Lions die Auswärtspartie bei den Chicago Bears auf dem Programm.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Für Jakob Johnson verlief der dritte Spieltag ähnlich unglücklich. Während er in der vergangenen Woche beim Sieg über die New York Jets noch bei 16 offensiven Snaps auf dem Feld stand, waren es in dieser gerade einmal neun Snaps.

Dass er damit nur bei 12,5 Prozent aller offensiven Snaps auf dem Feld stand, hatte auch mit dem Spielverlauf zu tun. Die Patriots lagen über die gesamten 60 Minuten hinten und konnten kein kontinuierliches Laufspiel aufbauen, wo Johnson als Fullback eher eingesetzt wird.

Am Ende unterlagen die Patriots den Saints mit 13:28 und stehen nun nach drei Spieltagen bei einer Bilanz von 1-2. In der kommenden Woche steht für Johnson und Co. das heiß erwartete Duell mit Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers an.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.