München - Am vierten Spieltag der NFL-Saison zeigte Amon-Ra St. Brown seine bis dato beste Leistung. Sein Bruder "EQ" spielte sein möglicherweise letztes Spiel für die Green Bay Packers und Jakob Johnson verlor mit den New England Patriots knapp bei der Rückkehr von Tom Brady nach Boston.

ran gibt einen Überblick über die Arbeitsnachweise.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Nach einer eher schwächeren Leistung gegen die Baltimore Ravens meldete sich Amon-Ra St. Brown eindrucksvoll zurück. Allerdings konnte auch er die vierte Niederlage in dieser Saison nicht verhindern.

Mit sechs Receptions und 70 Yards zeigte St. Brown seine bis dato beste Leistung in der NFL, die ihm für die nächsten Wochen Selbstvertrauen geben dürfte. Im Schnitt sammelte er 11,7 Yards pro Catch und stand bei 60 Prozent der offensiven Snaps auf dem Feld.

Trotz seiner guten Leistung verloren die Detroit Lions auch das vierte Spiel der Saison, gegen die Chicago Bears, mit 14:24.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Für Jakob Johnson verlief der vierte Spieltag unglücklich. Bei der Rückkehr von Tom Brady nach New England verloren die Patriots mit 17:19 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Kicker Nick Folk schoss rund 60 Sekunden vor Schluss ein Field-Goal-Versuch aus 55 Yards an den linken Pfosten.

Johnson stand bei 27 Prozent der offensiven Snaps auf dem Platz. Mehr als doppelt so viel wie noch in Woche drei. Einen Lauf- oder Passversuch hatte er dabei nicht.

In Woche fünf geht es für die New England Patriots nach Houston. Gegen die Texans wollen sie ihren zweiten Sieg der Saison einfahren. Vielleicht bekommt Johnson dann wieder mehr Spielanteile.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Das Hin und Her für Equanimeous St. Brown geht weiter. Nachdem er in den Wochen eins und drei noch im Practice Squad verblieb, durfte er in Woche zwei gegen die Lions ran. Vor dem Spiel gegen die Pittsburgh Steelers holten ihn die Packers erneut zurück ins aktive Roster. Möglich, dass wir St. Brown genau deswegen das letzte Mal im grün-gelben Trikot gesehen haben - das hängt mit den neuen NFL-Regeln zusammen.

St. Brown konnte den einzigen Pass in seine Richtung nicht fangen. Er stand bei 15 Prozent der offensiven und 40 Prozent der Special-Teams-Snaps auf dem Feld. Man darf gespannt sein, wie seine NFL-Karriere weitergeht.

Sollte er im aktiven Roster verbleiben, geht es für ihn und die Packers in Woche fünf gegen die Cincinnati Bengals.

