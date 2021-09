München - In der Regular Season der NFL gehört das Monday Night Game als Abschluss eines Spieltages längst dazu. Nun soll die Partie zu Wochenbeginn auch in den Playoffs eingeführt werden, wie das "NFL Network" berichtet.

Demnach soll es am Wild-Card-Wochenende zwei Samstagsspiele, drei Sonntagsspiele und ein Spiel am Montagabend geben.

In der vergangenen Saison wurden die Playoffs auf sieben Teilnehmer pro Conference erweitert, was dazu geführt hat, dass die Anzahl der Wild-Card-Spiele von vier auf sechs angestiegen ist.

Drei Partien fanden dabei am Samstag statt, die anderen drei am Sonntag.

College-Finale steigt am Montag zuvor

Für die Einführung eines Monday Night Games soll nun der Terminplan verantwortlich sein. Weil am Montag nach dem Wild-Card-Wochenende in der vergangenen Saison das College-Football-Endspiel stattfand, wollte die NFL nicht parallel eine Playoff-Partie austragen.

In dieser Saison dauert die Regular Season in der besten Football-Liga der Welt aber eine Woche länger, daher wird der College-Champion am Wild-Card-Wochenende bereits feststehen und es wäre ohne Probleme ein Spiel zu Wochenbeginn möglich.

