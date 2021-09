München/Dallas - Right Tackle La'el Collins von den Dallas Cowboys wurde von der NFL für fünf Spiele ohne Bezahlung gesperrt, weil er gegen die Richtlinien für Drogenmissbrauch verstoßen hat.

Der 28-Jährige wurde nach Informationen von NFL-Insider Ian Rapoport wegen fehlender Drogentests suspendiert. Im Wesentlichen wegen Nichterscheinens.

Collins' Agent Peter Schaffer übt harsche Kritik an der NFL: "Wir sind extrem enttäuscht darüber, wie die NFL diese ganze Angelegenheit gehandhabt hat. Angefangen damit, dass sie die Rechte von Herrn Collins mit Füßen getreten hat über die vorzeitige Veröffentlichung der Informationen, obwohl sie wusste, dass rechtzeitig Berufung eingelegt wurde, bis hin zur absichtlichen Irreführung des Gerichts bei der Anhörung", sagte Schaffer in einer Erklärung.

Ein weiterer Vorwurf: "Das Ausmaß und der Aufwand, den die NFL betrieben hat, um ihre Ziele zu erreichen, ist erschreckend".

Wie "ProFootballTalk" berichtet, hat Schaffer erneut Berufung eingelegt. Demnach soll der begangene Verstoß des Spielers eine Geldstrafe vorsehen, aber keine Sperre.

Cowboys-O-Line erneut nicht vollständig

Der Verlust von Collins bedeutet, dass die Cowboys in den ersten sechs Spielen der Saison nicht auf ihre fünf Offensive Linemen zurückgreifen können. Collins spielte bei der Niederlage gegen Tampa Bay am Donnerstagabend, Guard Zack Martin verpasste das Spiel aufgrund eines positiven COVID-19-Tests.

Für Collins war es das erste Spiel, nachdem er die gesamte Saison 2020 wegen einer Hüftverletzung verpasst hat.

Collins war seit seiner Rookie-Saison 2015 eine feste Größe in der Startaufstellung der Cowboys und kann nach dem Spiel der Cowboys in Woche sechs in New England in den aktiven Kader zurückkehren.

