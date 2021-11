München - Es bleibt spannend im Wettstreit der drei verbliebenen deutschen Städte, die sich um die Austragung von NFL-Spielen bewerben. "Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen", sagte Ex-NFL-Profi Sebastian Vollmer, der als Botschafter die NFL bei der Auswahl unterstützt, am Mittwochabend exklusiv zu ran.

Eine NFL-Reisegruppe, angeführt von NFL-Chefstratege Chris Halpin, NFL Europa-Boss Brett Gosper und Vollmer, besuchte am Montag Frankfurt, am Dienstag Düsseldorf und am Mittwoch München, um konkrete Gespräche mit den drei Bewerberstädten zu führen und ihnen auf den Zahn zu fühlen.

Einen Favoriten gebe es angeblich noch nicht. Aber umgekehrt: Es hat sich offenbar auch noch keine der drei Städte aus dem Rennen verabschiedet. "Es ist ein kompetitiver Prozess", versicherte Halpin.

Sebastian Vollmer: "Ein Riesenaufwand"

"Es gibt eine Menge weitere Arbeit", sagte er zudem, ließ aber auch wissen, dass es durchwegs sehr konstruktive Gespräche in den drei Tagen gewesen seien. "Alle drei Städte sind erfahren in der Ausrichtung von Top Sport-Events."

Die NFL macht sich die Entscheidung jedenfalls nicht leicht. "Es ist ein Riesenaufwand, um ein internationales NFL-Spiel in ein neues Land zu bringen", betonte der zweimalige Super-Bowl-Sieger Vollmer. Da muss alles passen und bedacht sein. Zumal es sich von Anfang an um ein "erstklassiges Fanerlebnis" (Halpin) handeln soll.

Der NFL ist zudem wichtig, dass das deutsche NFL-Spiel nicht ein einmaliges Erlebnis im Jahr bleibt, sondern sich eine dauerhafte Weiterentwicklung des American Footballs in Deutschland aus dem Schritt ergibt. Welche Stadt das am besten vermitteln kann, dürfte ihre Chancen auf die Ausrichtung der Deutschland-Spiele deutlich erhöhen.

NFL-Spiel in Deutschland soll 2022 stattfinden

Die Aufarbeitung des Trips nach Deutschland wird nun unmittelbar erfolgen. Vollmer: "Wir haben jetzt noch ein paar Wochen, um in die Details zu gehen."

Am grundsätzlichen Zeitplan hat sich nichts geändert. Die drei Städte sollen ihre finalen Angebote spätestens im Dezember einreichen, im Januar soll es eine Entscheidung NFL-intern geben, die wiederum im Rahmen des Super Bowls Mitte Februar verkündet werden soll.

Und stattfinden soll das erste NFL-Spiel in Deutschland nach wie vor schon 2022 - "das ist der Plan", so Vollmer.

Michael Gerhäußer

