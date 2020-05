München - Endlich ist es soweit! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die NFL alle Paarungen der Saison 2020 terminiert.

Nachdem die NFL in ihrer 100. Saison eine Ausnahme machte und das traditionsreichste Spiel der Liga-Geschichte zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers als Eröffnungsspiel bestimmte, bekommt diese Ehre wieder der Super-Bowl-Sieger.

In der Nacht vom 10. auf den 11. September (live auf ProSieben und ran.de) eröffnen die Kansas City Chiefs die 101. NFL-Saison gegen die Houston Texans.

Am 13. September startet auch der Großteil der Liga in die neue Saison. Tom Brady muss bei seinem Debüt für die Tampa Bay Buccaneers zu Drew Brees und den New Orleans Saints reisen.

Wie gewohnt übertragen ProSieben MAXX und ran.de ein Spiel aus dem 19-Uhr-Slot sowie ein Spiel aus dem 22-Uhr-Slot. Zudem gibt es im Livestream auf ran.de ein zweites Spiel aus dem 19-Uhr-Slot.

Alle Paarungen des 1. Spieltags im Überblick:

Freitag, 11. September, 2:20 Uhr

Houston Texans at Kansas City Chiefs

Sonntag, 13. September, 19:00 Uhr

Seattle Seahawks at Atlanta Falcons

Cleveland Bronws at Baltimore Ravens

New York Jets at Buffalo Bills

Las Vegas Raiders at Carolina Panthers

Chicago Bears at Detroit Lions

Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars

Green Bay Packers at Minnesota Vikings

Miami Dolphins at New England Patriots

Philadelphia Eagles at Washington Redskins

Sonntag, 13. September, 22:05 Uhr

Los Angeles Chargers at Cincinnati Bengals

Sonntag, 13. September, 22:25 Uhr

Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints

Arizona Cardinals at San Francisco 49ers

Montag, 14. September, 2:20 Uhr

Dallas Cowboys at Los Angeles Rams

Dienstag, 15. September, 1:15 Uhr

Pittsburgh Steelers at New York Giants

Dienstag, 15. September, 4:10 Uhr

Tennessee Titans at Denver Broncos

