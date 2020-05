Köln - Football-Superstar Tom Brady trifft in seinem ersten Spiel für die Tampa Bay Buccaneers direkt auf einen weiteren ganz großen Quarterback.

Die National Football League (NFL) setzte die Buccaneers bei der Veröffentlichung ihres Spielplans in der Nacht auf Freitag für den 13. September bei den New Orleans Saints mit Drew Brees an.

Chiefs eröffnen Saison gegen Texans

Zwei Tage zuvor eröffnet Titelverteidiger Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes die Saison gegen die Houston Texans.

Trotz der Corona-Pandemie hofft die NFL auf einen regulären Saisonverlauf, sie hat aber zur Sicherheit Puffer eingebaut, um jederzeit reagieren zu können. Der Super Bowl in Tampa ist für den 7. Februar angesetzt.

Vincent: "Wir wollen eine komplette Saison spielen"

"Unser Plan ist Normalität, bis wir zur Abkehr davon gezwungen werden", betonte NFL-Vizepräsident Troy Vincent. "Wir wollen eine komplette Saison spielen."

Brady war nach sechs Super-Bowl-Siegen mit den New England Patriots zu den Buccaneers gewechselt. Dort ist er wieder mit seinem früheren Star-Tight-End Rob Gronkowksi vereint.

