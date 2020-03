München - Um sich während der Coronavirus-Quarantäne die Zeit zu vertreiben, veröffentlicht Lamar Jackson unterhaltsame Videos in den sozialen Medien.

Doch der Quarterback der Baltimore Ravens hat es in diesen Tagen auch mit ernsteren Dingen zu tun, denn der amtierende MVP der NFL legt sich mit Amazon an.

Lamar Jackson zieht gegen Amazon vor Gericht

Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, verklagt Jackson den Internet-Giganten, da der Konzern Drittanbietern erlaubt, nicht lizenzierte Ware zu verkaufen, die den Namen des MVPs der vergangenen Saison, sein Bild oder seine eingetragene Marke verwenden.

Zu den beanstandeten Waren, die Jackson in der Klageschrift direkt als Raubkopien bezeichnet, gehören T-Shirts und Kapuzenpullis, die mit Begriffen wie "Action Jackson", "Lamarvelous" und "Not bad for a Running Back" bedruckt sind.

Jackson fordert Unterlassung und Schadenersatz

Lamar Jackson klagt gegen das Multi-Millarden-Dollar-Unternehmen nicht nur auf Unterlassung, sondern fordert auch Schadenersatz, da die Drittanbieter wohl schon von bisherigen Verkäufen profitiert haben.

Jackson selbst betreibt ein Unternehmen mit dem Namen "Era 8 Apparel", welches die Rechte an seinen vielfach zitierten Phrasen besitzt, die nun von Raubkopierern illegal verwendet wurden.

Jacksons Firma "erheblichen" Schaden zugefügt

Wie "ESPN" berichtet, wirft der Quarterback Amazon vor, ihm und seiner Firma einen "erheblichen" Schaden zugefügt zu haben.

Wie lange die Streitigkeiten andauern werden, ist noch unklar, Jackson ist jedoch gewillt, sofort eine Entschädigung zu bekommen. Und wer ihn auf dem Spielfeld sieht, kann sich sicher sein, dass der Quarterback auch vor einem Giganten wie Amazon keinen Rückzieher machen wird.

