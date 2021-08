Die NFL startet auf ProSieben in die neue Saison, und das in der Prime Time: Am Sonntag, 12. September zeigt der Sender den Start in die Regular Season und insgesamt neun Stunden #ranNFL live – ab 18:30 Uhr (auch im Livestream auf ran.de). Schon zwei Tage zuvor gibt sich Super-Bowl-Champion Tom Brady auf ProSieben die Ehre.