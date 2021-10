Pittsburgh Steelers at Cleveland Browns 15:10

Mit einem zurückgekehrten Baker Mayfiled kam es zum Divisionsduell zwischen Steelers und den Browns. Offensive Highlights konnten man in der ersten Halbzeit an einer Hand abzählen. Für die waren die Defensiven beider Teams zuständig. Während Baker Mayfield viermal von der Steelers-Defense gesacked werden konnten, erwischte die Browns-D Ben Roethlisberger zweimal hinter der Line of Scrimmage.

Kurz vor der Pause verletzte sich Steelers-Kicker Chris Boswell. Bei einem Fake Punt musste er einen harten Hit einstecken und fiel infolge mit Gehirnerschütterung aus.

Die zweite Halbzeit begann dann recht vielversprechend. D'Ernest Johnson, Clevelands Held des letzten Spieltages, sorgte mit einem 10-Yard Run für die Führung, bevor Najee Harris auf Seiten der Steelers einen Touchdown erlief. In Abwesenheit eines zweiten Kickers, versuchte sich "Big Ben" an einer Two-Point-Conversion, konnte diese aber nicht erfolgreich ausführen.

Im letzten Viertel gingen die Steelers durch einen Touchdown von Pat Freimuth zum ersten Mal in Führung.

Fünf Minuten vor Ende leistet sich Jarvis Landry einen Fumble in der Hälfte der Steelers. Diesen Ballverlust konnte Pittsburgh aber nicht ausnutzen. Nach drei Plays war der Drive beendet. Die Browns und Baker Mayfield bekamen also noch einmal die Chance das Spiel zu gewinnen.

Einen 4&12 konnte Baker Mayfield jedoch nicht an den Mann bringen. In der Folge kamen die Browns nicht mehr an den Ball und mussten sich mit 10:15 geschlagen geben. Die Steelers stehen nach dem Sieg bei einer Bilanz von 4-3, die Browns bei 4-4.

Tennessee Titans at Indianpolis Colts 34:31

Nach dem dominanten Sieg gegen die Kansas City Chiefs in der vergangenen Woche wollten die Titans nachlegen. In Führung gingen jedoch die Indianapolis Colts, die den ersten Drive mit einem erfolgreichen Pass von Carson Wentz auch Michael Pittman beenden konnten und in Führung gingen. Nach einer Interception von Ryan Tannahill und einem weiteren TD-Pass von Wentz auf Pittmann stand es schon Mitte des ersten Viertels 14:0. Doch Tennessee schlug zurück und scorte im zweiten Viertel auch zweimal. Ein Touchdowns von Geoff Swaim, sowie ein 57 Yard-TD von A.J. Brown und ein Field Goal mit auslaufender Zeit sorgten für ein 17:14 Führung der Titans zur Halbzeit.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel unterhaltsam. Erst war es die Tennessee , die nach einem Touchdown wieder in Führung gingen. Dann Carson Wentz und Jack Doyle für einen erneuten Führungswechsel.

Anfang des vierten Viertels gelang Randy Bullock mit einem Field Goal der 24:24 Ausgleich. Mit einer Interception, die die Titans 2-Yards in die Endzone der Colts bringen konnten schien der Sieg besiegelt. Doch ein starker Drive der Colts und ein Rushing Touchdown 22 Sekunden vor Schluss sorgte für den erneuten Ausgleich und die Overtime.

Dort mussten beide Teams ihre ersten Drives mit Punts beenden. Im zweiten Drive der Colts warf Wentz eine Interception. Mit einem Field Goal aus 44 Yards gewannen die Titans das spiel und stehen nun bei 6-2. Die Colts müssen eine weitere knappe Niederlage hinnehmen und stehen bei 3-5.

Cincinnati Bengals at New York Jets 34:31

Das Spiel in New York begann mit ungewöhnlichen Szenen. Den Jets gelang es in dieser Saison noch nicht im ersten Viertel Punkte zu erzielen. Nach einem Touchdown führten die Jets früh mit 7:0. In der Folge überzeugte White und brachte unter anderem alle seiner ersten zehn Pässe an den Mann, bevor er zwei Interceptions warf, die die Bengals jedoch nur zu sieben Punkten machten. Im zweiten Viertel lief es besser für die Bengals.

Nach einem Rushing Tochdown von Joe Mixon und ein Receiving Touchdown von Rookie Ja’Marr Chase schienen die Bengals wieder in der Bahn. Kurz vor der Pause verkürzten die Jets in Person von Braxton Berrios jedoch auf 17:14.

Auch in der zweiten Hälfte ließen die Jets nicht locker. Zwei Field Goals von Matt Amendola hielten das Spiel trotz eines Tochdowns von Joe Mixon spannend, bevor es nach einem Tochdown von Tyler Boyd 31:20 hieß. Doch auch davon ließen sich die Jets, die ein gutes Spiel ablieferten, nicht unterkriegen. Ty Johnson sorgte mit einem starken Lauf an der Außenlinie für den Anschluss. Nach dem unerfolgreichen Versuch der 2-Point Conversion stand es 31:26.

3:45 Minuten für Schluss war die Überraschung des Spieltages komplett. Auf einen Touchdown von Tyler Kroft und eine erfolgreiche 2-Point-Conversion, die Quarterback Mike White selber fing, konnten die Bengals nicht mehr antworten und mussten eine schmerzhafte 34:31 Niederlage verkraften. Mike White beendete das Spiel mit 405 Yards, drei Touchdowns und zwei Interceptions. Die Jets stehen somit bei einer 2-5 Bilanz, während Cincinnati die dritte Niederlage der Saison hinnehmen muss.

Los Angeles Rams at Houston Texans 38:22

Die Los Angeles Rams gingen als klarer Favorit in das Spiel. Mit dem ersten Drive der Partie konnten die Rams sofort scoren. Running Back Darrell Henderson fing einen Pass von Matthew Stafford zur Führung. Im zweiten Viertel folgten ein Field Goal, ein weiterer Touchdown-Pass von Stafford, den Robert Woods fing, sowie ein Rushing TD von Henderson. Zur Halbzeit fühten die Rams mit 24:0 gegen die Texans, die nie ins Spiel fanden.

Zwei weitere Touchdowns von Cooper Kupp und Robert Woods brachten die Rams weiter in Front. Beim Stand von 38:0 scorten auch die Texans zum ersten Mal. Nach einem 1-Yard-Rush von Rex Burkhead und der anschließende erfolgreiche PAT stand es 38:7. Doch damit nicht genug. Nach einem 45-Yard Touchdown von Brandin Cooks, einem erfolgreichen Onside-Kick, einem weiteren Touchdown mit erfolgreicher 2-Point-Conversion stand es 38:22. Es sollte jedoch beim Comeback-Versuch bleiben.

Die Rams gewannen ein Spiel, dass, trotz des Ergbnisses, nie gefährdet war mit 38:22 und verbessern ihre Bilanz auf 7-1, während die Texans ihre siebte Niederlage kassieren.

Philadelphia Eagles at Detroit Lions 44:6

Für die Lions war vor dem Spiel klar. Einen Sieg feiern, um den vierten 0-8 Start der Franchise-Geschichte zu vermeiden. Ziemlich schnell wurde aber klar, dass dies nicht zu verhindern war. Nach Rushing-Touchdowns von Boston Scott und Jordan Howard und einem Field Goal stand es bereits zur Halbzeit 17:0 für die Gäste.

Im dritten Viertel wurde es noch schlimmer. Die Eagles scorten, wie sie es wollten. Sowohl Scott, als auch Howard scorten ihren zweiten Touchdown. Darius Slay recoverte einen Fumble und lief diesen 33 Yards in die Endzone der Lions.

Beim Stand von 41:0 fingen die Eagles an ihre Starter zu schonen. Der Arbeitsstag für Jalen Hurts war beendet. Verrückt: Trotz 41 Punkten seines Teams, blieb er ohne Touchdown-Pass.

In der Folge passierte nicht mehr viel. Mit 44:6 gewannen die Eagles in Detroit, die somit ihren vierten 0-8 Start perfekt machen.

Miami Dolphins at Buffalo Bills 11:26

Lange brauchten die Buffalo Bills um in Fahrt zu kommen. Gegen die 1-6 Dolphins taten sich Josh Allen und Co. lange schwer. Zur Pause stand es nur 3:3.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel zäh. Gabriel Davis konnte einen 8-Yard-Pass von Josh allen in den ersten Touchdown der Partie verwandeln. Mit einer 10:3 Führung gingen die Bills in das letzte Viertel. Dort erhöhten sie durch einen Stefon Diggs-TD auf 17:3.

Doch die Dolphins blieben dran. Tua Tagovailoa lief selbst in die Endzone, auch die anschließende 2-Point-Conversion war erfolgreich. Ein Field Goal von Tyler Bass und 7-Yard Rushing Touchdown von Josh Allen kurz vor Ende der Partie sorgten am Ende für einen 26:11 Sieg der Bills.

Carolina Panthers at Atlanta Falcons 19:13

Das Spiel begann für die Carolina Panthers schlecht. Beim ersten Spielzug der Partie verlor Running Back Chuba Hubbard den Ball. Matt Ryan und die Atlanta Falcons konnten den ersten Touchdown jedoch erst im zweiten Viertel feiern, als Cordarelle Patterson einen 15-Yard Pass zum 10:3 in die Endzone brachte. Zwei Field Goals von Zane Gonzales sorgten für ein enges 10:9 zur Pause.

Ein weiteres Field Goal und ein Touchdown von Cuba Hubbard im letzten Viertel sorgten für ein „Two-Possesion-Game“ für die Falcons.

Am Ende lieferte sich Matt Ryan eine folgenschwere Interception. Stephon Gilmore, Ex-Patriot und Neuzugang der Panthers, fing in seinem ersten Spiel für die Panthers den Passversuch von Ryan ab. Zwar konnte Younghoe Koo noch ein Field Goal erzielen, konnte die 19:13 Niederlage aber nicht mehr verhindern.

