München/Charlotte - Als Free Agent kam Stephon Gilmore 2017 zu den New England Patriots, 2019 wurde der Cornerback Defensive Player of the Year.

In den letzten Monaten seines Vertrags gab es jedoch wiederholt Spannungen, die schlussendlich im Trade zu den Carolina Panthers kulminierten.

Nun äußerte sich "The Gilly Lock" vor dem direkten Duell (am Sonntag ab 18:00 Uhr im Livestream auf ran.de) zum Umgang der Patriots mit seiner Verletzung in der Offseason.

"War nicht damit einverstanden"

Dabei deutet der 31-Jährige an, dass er schon früher hätte spielen können. "Am Anfang des Training Camps war ich noch nicht bereit, da bin ich ehrlich. Aber wie die Patriots damit umgegangen sind, hat mir nicht gefallen", kritisierte Gilmore. Eine Oberschenkelverletzung hatte ihn bereits zum Schluss der Saison 2020 außer Gefecht gesetzt.

"Viel ist passiert, womit ich nicht einverstanden war. Aber jetzt bin ich hier und kann die Dinge tun, um mich wieder in Bestform zu bringen", fuhr Gilmore fort. "Am Ende haben die Patriots eine Business-Entscheidung getroffen, es ist ja auch ein Business. Wir haben die beste Entscheidung füreinander getroffen."

Viel Lob für Bill Belichick

Doch Gilmore wollte nicht nur austeilen, gerade für seinen ehemaligen Coach Bill Belichick war er voll des Lobes: "Er ist ein großartiger Coach. Er tut immer alles, um seinem Team zum Sieg zu verhelfen."

Der 69-Jährige habe Gilmore in vielen Bereichen weitergebracht: "Er hat mir über Football eine Menge beigebracht. Er hat mich zu einem besseren Spieler gebracht und mir in vielen Arten und Weisen geholfen."

Nun scheint Gilmore wieder topfit zu sein, beim 19:13-Sieg seiner Panthers gegen die Atlanta Falcons fing er die spielentscheidende Interception.

Gegen sein ehemaliges Team wird der Cornerback eine ähnlich gute Leistung zeigen wollen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.