München - Die NFL-Saison 2021 startet mit einem Knall.

Der amtierende Super-Bowl-Champion aus Tampa Bay bittet die Dallas Cowboys in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (ab 2:05 Uhr live auf ProSieben und ran.de) zum Tanz. Viel mehr können die NFL-Fans nicht verlangen.

Champion vs. wertvollster Klub

Das "America's Team" hat eine Saison für die Tonne hinter sich. Eine Bilanz von 6-10 bedeutete das Verpassen der Playoffs für die Texaner und ist sicherlich nicht der Anspruch der wertvollsten Franchise der Liga.

Die Cowboys erwarten daher 2021 eine bessere Saison als zuvor, eine viel bessere. Die Vorzeichen dafür stehen auch alles andere als schlecht.

Die "Bucs" haben dagegen natürlich deutlich bessere Erinnerungen an die vergangene Spielzeit. Auf eine 11-5-Bilanz in der Regular Season folgte die zweite Meisterschaft der Franchise-Geschichte.

Das Team aus Florida wird alles daran setzen, nahtlos an diesen Erfolg anzuknüpfen. Mit dem vorhandenen Kader sind die Voraussetzungen dafür bereits geschaffen.

Alle 22 Super-Bowl-Starter an Board

Die Buccaneers können bei ihrem Roster aus dem Vollen schöpfen und auf ihren Meisterkader zurückgreifen. Alle 22 Starter aus dem Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs konnten gehalten werden.

Eine Meisterleistung, wie es sie so bisher noch nicht gegeben hat und zugleich absoluter Luxus für Head Coach Bruce Arians.

Aber auch die Cowboys haben einige Rückkehrer in ihren Reihen und sich in der Offseason noch weiter verstärkt. Mit dem wieder genesenden Malik Hooker holte Dallas einen Safety von den Indianapolis Colts, der 2017 an 15. Stelle gedraftet wurde und in vier Jahren 121 Tackles und sieben Interceptions ansammelte.

Dazu wurde mit Keanu Neal von den Atlanta Falcons ein weiterer ehemaliger First Rounder verpflichtet, der Linebacker kam in drei seiner bisherigen fünf NFL-Saisons auf eine dreistellige Zahl an Tackles. Beide Neuzugänge könnten wirksame Optionen werden, um der bärenstarken Offense der Buccaneers entgegenzuwirken.

Tom Brady vs. Dak Prescott

Das Duell der beiden Quarterbacks dürfte ein besonderes Schmankerl werden. Der eine kehrt nach langer Verletzungspause endlich zurück, nachdem er zuvor auf Topniveau agiert hatte. Der andere ist eine Legende des Sports und der erfolgreichste Footballspieler der Geschichte.

Dak Prescott war in seinen jüngsten fünf Spielen für Dallas auf dem Weg zu einer historischen Saison. Dann machte ihm eine grausige Knöchelverletzung im Spiel gegen New York Giants einen Strich durch die Rechnung. Der Spielmacher der Cowboys musste sich einer komplizierten Operation unterziehen und fiel die gesamte restliche Spielzeit aus.

Nun scheint Prescott wieder fit, auch wenn die Cobwoys den 28-Jährigen in den Preseason Games noch schonten. Alle Zeichen stehen auf ein Comeback zum Auftakt gegen die "Bucs". Es ist ein Neustart für den einstigen Fourth Rounder unter seinem im März unterzeichneten Vierjahresvertrag über 160 Millionen US-Dollar.

Dort trifft er auf keinen geringeren als Tom Brady. Nachdem sich der "GOAT" in seiner ersten Saison in Tampa zu Beginn noch an das neue System gewöhnen musste, zeigte der mittlerweile 44-Jährige in der heißen Phase wieder seine ganze Klasse und krönte sich mit seiner siebten Meisterschaft.

Nach einem kompletten Jahr bei den Buccaneers dürfte die Chemie mit seinen Receivern um Antonio Brown, Mike Evans und Chris Godwin nur noch besser geworden sein - eine Aussicht, die wohl alle anderen Teams in der Liga erzittern lässt.

Und noch etwas wird den Rest der NFL ein wenig unter Schock gesetzt haben. Erst kürzlich ließ Brady wieder verlauten, er wolle noch "viele Jahre" weiterspielen.

Die Jagd auf Ring Nummer acht ist also eröffnet.

