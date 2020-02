München - Nach zehn Monaten Verhandlungen könnte der Grundlagenvertrag zwischen NFL und Spielergewerkschaft NFLPA - das sogenannte Collective Bargaining Agreement (CBA) - kurz vor dem Abschluss stehen.

Die Teambesitzer der NFL haben am Donnerstag dem Tarifvertragsvorschlag zugestimmt.

Der Vertrag würde ab der Spielzeit 2021 gelten. Erst wenn eine Einigung erzielt wurde, kann die Saison 2021 beginnen.

In einer Mitteilung seitens der NFL heißt es: "Die Mitglieder haben für die ausgehandelten Hauptelemente eines neuen Tarifvertrags gestimmt. Die Players Association muss noch dieselben Bedingungen genehmigen, damit es zu einer neuen Vereinbarung kommt."

Nun sind also die Spieler gefordert. Am Freitag werden Spielervertreter aus den 32 NFL-Teams und NFLPA-Mitglieder in einer Telefonkonferenz über den Vertragsentwurf abstimmen. Zwei Drittel der Spielervertreter müssen dafür sein, damit es an alle Spieler weitergereicht wird. Für die endgültige Befürwortung genügt die einfache Mehrheit.

Der Ausgang ist ungewiss. Nicht allen Spielern gefallen die Veränderungen des neuen Tarifvertrags. J.J. Watt, der Defensive End der Houston Texans, schrieb bei Twitter: "Ein klares Nein zum vorgeschlagenen CBA"

Hard no on that proposed CBA. — JJ Watt (@JJWatt) February 21, 2020

Der neue Tarifvertrag beinhaltet laut Medienberichten unter anderem folgende Veränderungen:

1. Ein zusätzliches Saisonspiel

Die reguläre Saison soll zukünftig 17 statt 16 Saisonspiele beinhalten.

2. Ein zusätzlicher Gamecheck

Die Saisonerweiterung soll sich für die NFL-Profis finanziell lohnen. Die Spieler erhalten nach dem 17. Saisonspiel einen weiteren Gamecheck - allerdings nur bis zu einer Maximalsumme von 250.000 US-Dollar.

3. Playoff-Erweiterung auf 14 Teams

Statt zwölf sollen zukünftig 14 Mannschaften an den Playoffs teilnehmen. Das bedeutet, dass nur noch ein Team je Conference das erste Playoff-Spiel überspringen darf und sich direkt für die Divisional Round qualifiziert. Bislang traf das auf zwei Teams je Conference zu.

Interessant: Selbst wenn die Spielergewerkschaft dem CBA nicht zustimmen, könnten die Besitzer die Playoff-Erweiterung laut einem Bericht der "Washington Post" bereits für die kommende Saison einführen. Sie sind der Meinung, dass sie die Zustimmung der Spieler gar nicht benötigen.

4. Größerer Kader

Der Kader aller NFL-Teams wird um jeweils vier Spieler erweitert. Zwei zusätzliche Spieler rücken in den aktiven Kader, zwei weitere in den Practice Squad. Der aktive Kader eines NFL-Teams würde damit auf 55 Spieler anwachsen, der Practice Squad auf zwölf Spieler.

Insgesamt entstehen dadurch 128 neue Kaderplätze in der NFL.

5. Veränderungen beim Trainings Camp

Das Trainingslager vor Saisonbeginn soll spielerfreundlicher gestaltet werden. Dazu gehört unter anderem, dass maximal 2,5 Stunden pro Tag und insgesamt nur an 16 Tagen mit voller Ausrüstung und vollem Körperkontakt trainiert werden darf. Zudem sollen die Spieler mehr freie Tage erhalten, unter anderem ein dreitägiges Wochenende zum Abschluss des Trainingslagers.

6. Lockerung im Umgang mit Marihuana

Die NFL macht große Zugeständnisse beim Marihuana-Konsum. Zahlreiche Spieler nutzen es als Schmerzmittel. Wurden die Spieler bislang schon ab dem 20. April auf Marihuana getestet, so würde es zukünftig nur noch ein Testfenster von zwei Wochen Anfang Juli zu Beginn des Trainingslagers geben. Hierbei wird die erlaubte Grenze wird von 35 auf 150 Nanogramm heraufgesetzt.

Sollte während der Saison ein erhöhter Konsum bei allgemeinen Tests festgestellt werden, entfällt die übliche Sperre von vier Spielen. Sollte ein Spieler allerdings wegen Marihuana-Besitzes verhaftet werden, kann er weiterhin gesperrt werden.

7. Disziplinarische Maßnahmen liegen nicht mehr allein in Goodells Hand

Viele Spieler stören sich daran, dass NFL-Boss Roger Goodell allein über disziplinarische Strafen entscheidet - zum Beispiel bei dem Vorwurf häuslicher Gewalt. Zukünftig soll ein neutraler Entscheidungsträger, der von der NFL und der Spielergewerkschaft gemeinsam bestimmt wird, das letzte Wort über disziplinarische Maßnahmen haben.

8. Fifth Year Option mit mehr Garantien für die Spieler

Die Fifth Year Option, mit der ein Erstrundenpick nach Ablauf seines vierjährigen Rookie-Vertrags für ein weiteres Jahr an seine Franchise gebunden werden kann, wird weiterhin nach dem dritten Jahr gezogen. Neu ist: die Gehälter des vierten und fünften Vertragsjahrs sind voll garantiert.

Zudem hängt das Gehalt der Fifth Year Option nicht mehr einzig und allein davon ab, an welcher Position der Spieler ausgewählt wurde. Käme ein Spieler in zwei von drei Jahren auf eine Pro Bowl-Nominierung, würde er mit der Fifth Year Option genauso viel verdienen wie ein Spieler, der mit dem Franchise Tag belegt wurde.

