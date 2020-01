München/Wolverhampton - Flügelstürmer Adama Traore ist bei Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers einer der Schlüsselspieler. Der 23-Jährige Spanier kommt in der laufenden Saison auf acht Torbeteiligungen (vier Tore, vier Vorlagen). Und offenbar war man auch in der NFL an Traores Qualitäten interessiert.

Wie Traores Teamkollege Romain Saiss erzählt, habe der ehemalige spanische Jugendnationalspieler während seiner Zeit beim FC Barcelona mehrere Angebote von NFL-Franchises erhalten. "Ich sagte ihm mal: 'Du läufst wie ein Football-Spieler', da antwortete er, dass NFL-Teams zu seiner Zeit bei Barcelona versucht hätten, ihn zum Football-Sport zu bringen, weil er so explosiv war", sagte Saiss dem Radiosender "RMC Sport".

Traore spielte bis 2015 in der Jugend und zweiten Mannschaft der Katalanen, bevor er nach England wechselte. Teamkollege Saiss bestätigte zudem, dass Traore trotz seiner muskulösen Körperstatur und ausgeprägten Physis kein zusätzliches Gewichtetraining betreibt.

