München - Glaubt man Broncos-Cheftrainer Vic Fangio, dann gibt es bei der Suche nach dem Starting Quarterback eines NFL-Teams drei Optionen.

Entweder ein Spielmacher ist deutlich besser als der andere und die Entscheidung ist offensichtlich und einfach. Oder beide Signal Caller können nicht wirklich überzeugen und die Coaches sind unglücklich. Als dritte Möglichkeit nennt Fangio zwei starke Quarterbacks, bei denen die Trainer das Gefühl haben, mit jedem von beiden gewinnen zu können.

In Denver liegt nach Auskunft von Fangio die dritte Option vor. Wohl auch deshalb fiel es den Verantwortlichen enorm schwer, einen Starter für die in zwei Wochen beginnende Regular Season zu benennen.

Drew Lock bei Broncos nur auf der Bank

Am Ende entschied sich das Trainerteam für Teddy Bridgewater. Drew Lock, den die Franchise vor zwei Jahren gedraftet hatte, bleibt dagegen vorerst nur die Ersatzbank.

"Es war so aufregend", freute sich Bridgewater nach der Verkündung in einer Vereinsmitteilung: "Ich bin einfach nur froh, dass ich die Gelegenheit bekomme. Für uns als Team ist es eine Chance, zu wachsen – ich freue mich darauf."

Die endgültige Entscheidung wurde dabei offenbar maßgeblich von den guten Preseason-Auftritten des Routiniers beeinflusst. Vier Drives spielte der 28-Jährige in zwei Vorbereitungsspielen, drei Touchdowns und ein Field Goal aus der Red Zone waren die bärenstarke Ausbeute.

"Er strahlt eine Ruhe aus und ich denke, er hat ein Selbstvertrauen, das auf den Rest der Offense und des Teams ausstrahlen kann, vorausgesetzt, er spielt gut", wird Fangio auf "denverbroncos.com" zitiert.

Teddy Bridgewater muss sich beweisen

Dass Bridgewater dauerhaft gut spielen kann, muss er aber erst beweisen. In den vergangenen Jahren hatte er entweder nicht die Chance, oder konnte die ihm gegebenen Chancen nicht überzeugend nutzen. Bei den Broncos nimmt er nun einen neuen Anlauf – seinen fünften insgesamt.

2014 wurde der heute 28-Jährige von den Vikings in der ersten Runde gedraftet. Weil sich der damalige Starter verletzte, kam Bridgewater bereits in seiner Rookie-Saison zu diversen Einsätzen und konnte dabei überzeugen. Fast 3.000 Yards und 14 Touchdowns bescherten ihm den Titel Rookie of the Year.

Und es ging gut weiter. 2015 wurde der Spielmacher in den Pro Bowl gewählt. Dann allerdings kippte die hoffnungsvoll gestartete Karriere.

Schwere Verletzung im Sommer 2016

Während des Trainingscamps im Sommer 2016 zog er sich einen Kreuzbandriss und weitere strukturelle Schäden im Knie, darunter eine Verrenkung des Kniegelenks, zu. Das Saisonaus war besiegelt, noch bevor die Spielzeit angefangen hatte.

Ein ähnliches Bild ergab sich auch im Jahr darauf. Erneut verpasste er aufgrund einer Verletzung große Teile der Saison und konnte erst am 10. Spieltag wieder zum Team stoßen. Mehr als ein Backup-Job hinter Case Keenum war allerdings nicht drin.

Sportliche Rückschläge gab es dann auch 2018. Erst wurde sein Kontrakt in Minnesota nicht verlängert, dann konnte er sich bei den New York Jets, bei denen er einen Einjahresvertrag unterzeichnet hatte, nicht gegen Rookie Sam Darnold und Routinier Josh McCown durchsetzen. Noch vor Saisonbeginn folgte ein Trade zu den New Orleans Saints, wo hinter Superstar Drew Brees, abgesehen von dessen fünfwöchiger Verletzung in der Saison 2019, ebenfalls nur die Zuschauerrolle blieb.

Neue Herausforderung in Denver

Im März 2020 sollte sich dann alles ändern. Der Quarterback unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Carolina Panthers, der ihm 63 Millionen US-Dollar einbringen sollte. 15 Spiele mit 15 Touchdowns und elf Interceptions waren jedoch keine allzu überzeugende Performance. Nach nur einem Jahr wurde er im Frühjahr im Austausch gegen einen Sechstrundenpick an die Broncos abgegeben – sein fünftes NFL-Team in sieben Jahren.

Dort startet für Bridgewater nun die nächste Herausforderung, bei der er durchaus unter Druck steht, sich als Starter zu beweisen. Denn endlos viele Chancen bekommen Spieler in der besten Football-Liga der Welt nicht.

Dem Quarterback selbst scheint es darum aber nicht zu gehen.

Teddy Bridgewater denkt häufiger an Verletzung

Am 30. August jährt sich seine schwere Verletzung zum fünften Mal. "Ich habe mich dabei ertappt, dass ich in letzter Zeit mehr darüber nachgedacht habe als in der Vergangenheit", erzählte er kürzlich auf einer Pressekonferenz während der Preseason.

"Früher habe ich es einfach abgetan und gesagt: 'Mann, so etwas passiert', und weitergemacht. Jetzt ist es so: 'Mann, hier bin ich. Ich hätte ausgemustert werden können' und 'Ich hätte mir fast das Bein amputieren lassen müssen'", so Bridgewater weiter.

Dass er nach seiner schweren Verletzung zurückgekommen ist und überhaupt wieder um einen Starter-Job konkurrieren kann, erfüllt ihn mit Dank. "Wenn ich morgens aufwache, bin ich froh, dass ich die Möglichkeit habe, mich hinzustellen und Football zu spielen. Es ist das Spiel, das ich liebe, und ich habe so viel Spaß an diesem Spiel. Je mehr ich darüber nachdenke, was ich hier durchgemacht habe, desto mehr Spaß habe ich."

Eine positive Sichtweise, die ihm in der kommenden Saison in schwierigen Momenten durchaus helfen könnte.

