New York (SID) - Die Corona-Situation in der US-Football-Profiliga NFL scheint sich etwas zu entspannen. Am Samstag durften sowohl die schwer gebeutelten Tennessee Titans als auch die New England Patriots wieder in ihre Trainingseinrichtungen zurückkehren. Bei beiden Franchises fielen die neuesten Testergebnisse allesamt negativ aus.

Damit scheint auch die Austragung der Spiele in den nächsten Tagen gesichert. Die Partie der Patriots gegen die Denver Broncos wurde bereits auf Montagnachmittag verlegt, die Titans treten am Dienstagabend (beides Ortszeit) gegen die Buffalo Bills an. Bei den Titans hatte es seit dem 24. September insgesamt 23 Coronafälle gegeben, das Trainingsgelände war seit dem 29. September geschlossen. Das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers aus der Vorwoche war deshalb auf den 25. Oktober verlegt worden.

Zuletzt waren Hinweise aufgetaucht, die belegen sollen, dass die Titans gegen das strenge Corona-Protokoll der NFL verstoßen haben. Bei den Patriots waren zuletzt unter anderem Quarterback Cam Newton und Star-Verteidiger Stephon Gilmore positiv getestet worden. Beide fehlen dem sechsmaligen Super-Bowl-Champion auch gegen die Broncos.