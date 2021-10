München – Tom Brady ist ein Elefant.

Nein, sein Laufspiel ist damit nicht gemeint. Sondern sein Gedächtnis.

Das bewies der Quarterback-Superstar in dieser Woche, als er über die schlimmste Defense referierte, gegen die er in seiner Zeit bei den New England Patriots spielte.

Anfang der 2000er Jahre war das, als ihn die Verteidigung der Miami Dolphins unfassbar nervte, er regelmäßig schlecht spielte. Sogar seine Passing Yards hatte er noch in etwa drauf. Und das gute 20 Jahre später. Die Dolphins der Jahre 2001 bis 2005 haben Eindruck hinterlassen.

Frische Erinnerungen an eine böse Klatsche

Ganz frisch sind seine bösen Erinnerungen an die Defense des kommenden Gegners, der New Orleans Saints (Sonntag ab 21:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de). Denn der Division-Rivale ging Brady und den Tampa Bay Buccaneers 2020 ordentlich auf die Nerven.

Zunächst verlor Brady bei seinem Bucs-Debüt mit 23:34, warf dabei zwei Interceptions. Noch schlimmer wurde es in Woche neun, als es zu Hause gar eine 3:38-Klatsche setzte. "Eine armselige Vorstellung", wie Brady damals selbst feststellte. Was auch an der unbarmherzigen gegnerischen Verteidigung lag.

Die Saints sorgten 2020 für fünf der insgesamt zwölf Brady-Interceptions, sechs Mal wurde er in beiden Spielen gesacked (21 Mal insgesamt). Seine Quarterback-Ratings: 78,4 und 40,4.

"Sie machen es dir sehr schwer, den Ball effektiv und effizient zu bewegen", sagte Brady. "Sie haben eine gute Kontinuität in ihrer Secondary. Ihre Linebacker sind sehr athletisch, und sie haben eine sehr starke Defensive Line. Und sie haben natürlich sehr gute Trainer, einen sehr guten Coordinator, also ist alles gegen sie eine Herausforderung."

Immerhin: Die Buccaneers und Brady haben bereits 2020 aus ihren Fehlern gelernt, setzten sich auf dem Weg zum Super-Bowl-Sieg in der Divisional Round 30:20 bei den Saints durch.

Doch auch wenn die Saints Defensive End Trey Hendrickson an die Cincinnati Bengals verloren haben und es offensiv mit dem Rücktritt von Legende Drew Brees und Nachfolger Jameis Winston den größten Einschnitt gab, ist die Defense noch ein Stück besser als 2020.

Kaum Platz für Fehler

So belegt sie zum Beispiel Platz drei in zugelassenen Punkten und Interceptions und Rang acht insgesamt – dafür sorgen Stars wie Defensive End Cameron Jordan, Linebacker Demario Davis, Cornerback Marshon Lattimore oder Safety Malcolm Jenkins. Hinzu kommt nach seiner abgesessenen Sechs-Spiele-Sperre auch Defensive Tackle David Onyemata.

Erfahrene Leute, die dem Gegner keinen Platz für Fehler erlauben. "Manchmal hat man das Gefühl, dass man sich gegen weniger erfahrene Spieler einiges erlauben kann, aber nicht bei diesen Jungs. Man muss wirklich auf alles gefasst sein", so Brady.

Denn die Saints-Defense lässt die Gegner im Ungewissen, ist als starkes Kollektiv mit einem guten Plan ausgestattet, hat Überraschungen im petto. Ein Schlüssel wird Bradys O-Line sein, die in dieser Saison oftmals den Druck von Brady fernhalten konnte. Und klar: In einem Spiel zweier Division-Rivalen ist sowieso alles möglich.

In der Red Zone geht es rund

Rund geht es bei den Saints in der Red Zone, denn da stellen die Saints die beste Defense der Liga. Nur bei 35,7 Prozent der gegnerischen Drives innerhalb der eigenen 20-Yard-Linie gibt es einen Touchdown, Quarterbacks kommen auf ein Passer Rating von 37,5. Bei den Third Downs beträgt die Conversion Rate 33,7 Prozent – starke Zahlen eines starken Verbundes.

"Es geht um jeden einzelnen Spielzug, um die Ausführung und darum, dass wir alle derselben Meinung sind und die Dinge auf dieselbe Weise sehen", so Brady: "Das ist die einzige Möglichkeit, damit umzugehen. Wir studieren alles und versuchen, auf alles vorbereitet zu sein." Um alte Fehler zu vermeiden.

Die bösen Erinnerungen können dabei helfen. Und Tom Brady, der Elefant.

Andreas Reiners

