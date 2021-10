München - Aaron Rodgers hat gegen die Chicago Bears in Woche sechs der NFL weniger mit seiner unauffälligen wie starken Leistung (195 Yards, drei Touchdowns insgesamt) Schlagzeilen geschrieben, sondern viel mehr mit seinem Jubel zum Vorentscheidenden dritten Endzonen-Besuch.

Als mehrere Bears-Fans wenig jugendfreie Gesten in Richtung Rodgers richteten, rief er "I still own you" in deren Richtung, also "Ihr gehört immer noch mir". Es war der 24. Sieg von Rodgers gegen die Bears.

Brady scherzt über Rodgers: "Ist wohl jetzt offiziell Teilhaber"

Am Mittwoch äußerte sich natürlich auch Rodgers' Rivale Tom Brady dazu. Beim "SiriusXFL Radio" sagte der siebenfache Super Bowl Champion zu Beginn: "Bevor wir anfangen würde ich gerne Aaron Rodgers beglückwünschen", so Brady schelmisch.

"Ich wusste ja, dass er ein großartiger Quarterback ist, aber jetzt ist er wohl auch offiziell Teilhaber der Bears. Das ist großartig zu hören!" Brady selbst tritt am Sonntag mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Chicago Bears an (ab 22:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de), gegen die er sich diesen Seitenhieb wohl nicht verkneifen konnte.

Der 44-Jährige selbst kennt das Gefühl, gegen ein einzelnes Team so dominant zu sein. Gegen die Buffalo Bills gewann er von 35 Spielen sensationelle 32, gegen die New York Jets gewann er 30 von 38 Spielen in seiner Karriere.

Man könnte also auch Tom Brady getrost als Besitzer mindestens einer der beiden Franchises sehen.

