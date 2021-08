München - Genau 183 Tage ist es her, als sich die Tampa Bay Buccaneers im heimischen Stadion gegen die Kansas City Chiefs zum Super-Bowl-Champions krönten.

Auch in der kommenden Saison gelten die "Bucs" als einer der großen Favoriten auf den Titel. Damit in der zweiten Saison von Superstar Tom Brady in Florida alles klappt, wurde es im Training bereits das ein oder andere Mal lauter.

Bruce Arians: "Alle werden spielen"

Wer gedacht hat, dass sich die Stars nach ihrem Triumph im Super Bowl in der Preseason ausruhen können, hat die Rechnung ohne Head Coach Bruce Arians gemacht. Wie der Erfolgstrainer nun bekannt gab, werden alle verfügbaren Spieler schon im ersten Spiel der Preseason eingesetzt.

"Ich werde es wie ein typisches erstes Preseason-Spiel behandeln", erklärte Arians: "Jeder wird spielen, aber ich weiß noch noch nicht, wie viel jeder spielen wird. In der kommenden Woche trainieren wir gegen die Titans. Danach werden wir sehen, wie wir dann weitermachen", so der 68-Jährige.

Damit bekommen die heimischen Fans schon am Samstag in den Genuss, die Star-Truppe um Tom Brady, Rob Gronkowski oder Mike Evans zu bestaunen. Im Test gegen die Cincinnati Bengals wird Brady also zumindest für ein paar Spielzüge auf dem Feld stehen, um wieder in den Spielrhythmus zu kommen.

Richtig ernst wird es für Brady und Co. in der Nacht vom 9. auf den 10. September. Dann steht das Auftaktspiel der Saison 2021 gegen die Dallas Cowboys an.

Kostenlos auf ran.de: NFL Network zeigt 23 Preseason-Spiele live

