München - Der Betreuer der Tampa Bay Buccaneers musste ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, um den Spielball nach dem 600. Passing Touchdown von Tom Brady wieder zu bekommen.

Weil Wide Receiver Mike Evans zuvor nicht aufpasste, schenkte er den historisch behafteten Ball an einen Fan mit seiner Trikotnummer "13". Dieser gab das Spielgerät schließlich doch wieder zurück und erhielt dafür im Gegenzug einen anderen Spielball sowie einen Wertgutschein über 1000 US-Dollar für den Fan-Shop der Buccaneers.

Auch Brady versprach im Nachhinein der Partie: "Er bekommt sicherlich noch einen Helm und ein paar Trikots dafür". Wie "Yahoo Sports" nun berichtet, verzichtete der Fan offenbar für die Versprechungen der Buccaneers auf einen echten Jackpot.

Sport-Erinnerungsstücke heißt begehrt

"Für diesen Ball hätte man mindestens 500.000 US-Dollar erhalten, vielleicht sogar 750.000 US-Dollar", erklärte Auktionsexperte Ken Goldin bei "Yahoo". Goldin hat sich auf besondere Erinnerungsstücke aus der Historie des US-Sports spezialisiert. Der Sammler-Markt in den USA würde ohnehin seit einigen Jahren boomen.

Ob dem Fan von Beginn an bewusst war, welch historischen Ball er da in den Händen hielt, ist bislang nicht bekannt. Zumindest scheint auch Brady's Team-Kollege Evans in diesem Moment nicht gewusst zu haben, dass er ausgerechnet Bradys 600er-Ball aus der Hand gab.

"Mike hat ihn hergegeben und sich sofort bei mir entschuldigt. Ich behalte wirklich nicht viele Dinge, bei diesem Ball aber fühlt es sich so an, als sollte ich ihn behalten", erklärte Brady nach der Partie erleichtert. Der 44-Jährige ist der erste Quarterback der NFL-Geschichte, der 600 Passing Touchdowns in seiner Karriere verbuchen konnte.

